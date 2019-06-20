Политика

Хакеры атаковали колл-центр «прямой линии» с Владимиром ПутинымИзвестия 07:13

Хакеры из-за рубежа атаковали колл-центр во время трансляции «прямой линии» с Владимиром Путиным в четверг, 20 июня. Об этом сообщила ведущая передачи и подтвердили в «Ростелекоме».
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Привет «Москве Путина». Что стоит за DDoS‐атакой на кол‐центр прямой линии

Телеканал 360°11:49

Ведущая в момент прямой линии с Путиным сообщила о DDoS-атаке

РБК07:16

«Прямая линия с Путиным» дважды подверглась DDoS-атаке

Газета.Ru08:12

В колл-центре «Прямой линии» с Путиным сообщили о DDOS-атаке

Дождь06:58

Украинские хакеры атаковали прямую линию с Путиным

Lenta.ru06:53

В «Ростелекоме» прокомментировали атаку на прямую линию с президентом

RT на русском07:20

Кибератаки на «Прямую линию» с Путиным продолжились

РИА Новости07:58
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Политика

Путин: пожарным повысят зарплаты

Владимиру Путину включили видеообращение пожарного Станислава Таукачикаса из города Светлого Калининградской области: — На данный момент зарплата пожарного составляет 12–13 000 рублей, — отметил он.
Обновлено в 05:40
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено в 05:43
Экономика

Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено в 05:45
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Культура

«Квартал 95» ищет пародиста на роль Зеленского

Обновлено вчера в 15:26
Футбол

Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар»

Обновлено в 11:45
Происшествия

В стрельбе у ночного клуба в Пенсильвании пострадали десять человек

В Пенсильвании десять человек были ранены в результате стрельбы рядом с ночным клубом Deja Vu в Аллентауне.
Обновлено в 10:03
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 получит объектив с переменной диафрагмой

По данным инсайдера Ice Universe, основная камера Samsung Galaxy Note 10 будет иметь три переменных значения диафрагмы: F/1,5, F/1,8 и F/2,4. Отметим, что апертура Galaxy Note 10 будет регулироваться механически, как у зеркальных камер, тогда как у большинства смартфонов регулировка значения диафрагмы производится лишь программным путем.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Дайнеко иронично ответила на подозрения в анорексии

Виктория Дайнеко совершенно не изменилась со времен «Фабрики звезд».
Обновлено в 10:34
Авто

УАЗ собирается делать семейный внедорожник

Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.
Обновлено в 04:25
Экономика

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

В Минобороны рассказали про информационную войну США против России

Американское руководство при поддержке союзников ведет полномасштабную информационную войну против России.
Обновлено в 11:33
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика

Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом

Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Авто

Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Политика

Путин назвал Кудрина «экономистом из девяностых»

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин является единственным в российской системе управления «из девяностых».
Обновлено в 07:33
Общество

В Москве нашли значок дворника конца XIX века

Обновлено в 06:59
Политика

Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).
Обновлено в 10:11
Хоккей

Кучеров и Василевский стали главными звёздами на вручении наград НХЛ

В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 07:11
Происшествия

Алибасова проверят на психотропные вещества

"Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества", - заявил Горожанкин.
Обновлено в 11:42
Космос

Неподалеку от Солнечной системы нашли самую похожую на Землю планету

Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»

Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

ЕС продлил санкции против России по Крыму

Совет Евросоюза продлил пакет экономических санкций в отношении России, введённый в связи с присоединением Крыма.
Обновлено в 09:08
Политика

В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос

Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 10:14
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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