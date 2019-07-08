Политика

Прямой телемост состоится между Россией и УкраинойГазета.Ru вчера в 18:41

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
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В свою очередь глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook
 раскритиковала идею проведения телемоста и призвала вынести этот вопрос на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
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