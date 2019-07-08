с чего всё началось

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

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Политика Россия и Украина проведут прямой телемост Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.