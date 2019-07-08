Политика
Прямой телемост состоится между Россией и УкраинойГазета.Ru 18:41
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:40, Вашингтон
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Кино
20-летний актер Disney умер от приступа во сне
Обновлено в 05:40
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16
Футбол
Встреча ЦСКА с болельщиками: о чем говорили Гончаренко и Бабаев
Все последние годы ЦСКА активно доставалось за то, что встречи с болельщикам проходят в устаревшем формате и грустных декорациях.
Обновлено в 09:50
Общество
Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника
Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:03
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Футбол
Дани Алвес был признан лучшим игроком на Кубке Америки
Победу в игре со счётом 3:1 одержали хозяева турнира. Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признан лучшим игроком турнира.
Обновлено в 20:48
Политика
Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Общество
Названо самое холодное место в Подмосковье
Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Драка с применением кислоты произошла у паба в британском Лестере
Как сообщает RT со ссылкой на Express, группа злоумышленник устроила драку около одного из местных пабов, применив, предположительно, кислоту.
Обновлено в 14:38
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
В Таджикистане 13 заключенных скончались от отравления хлебом.
Обновлено в 18:53
Общество
Эксперты объяснили падение рождаемости в России
Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала об истерике при известии о гибели «Локомотива»
Актриса Мария Кожевникова решила возобновить в своем Instagram рубрику «Герой нашего времени» и опубликовала пост, посвященный хоккеисту Ивану Ткаченко, погибшему в сентябре 2011 года в авиакатастрофе вместе с ярославским «Локомотивом».
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
Общество
Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве
Синоптики рассказали, что в первой половине предстоящей недели в Москве ожидаются грозы, а затем почти каждый день будут идти дожди.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Политика
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено вчера в 04:20
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»
Канал "Русская весна" обнародовал видеозапись, сделанную в Хмельницком во время предвыборного турне экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:16
Политика
Россия и Украина проведут прямой телемост
Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено в 21:25
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области
Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02