Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершаетсяГазета.Ru вчера в 12:42
Как отмечается, с завтрашнего дня, 8 июля, в силу вступает запрет на полеты в Россию. Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:13, Вашингтон
Политика
Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку
Обсуждается также возможность отставки еще нескольких губернаторов — Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Гапликова (Коми), но решений нет, сообщили три источника, близких к Кремлю.
Обновлено в 00:00
Политика
«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина
Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара
Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
В ПА ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял подготовленную депутатом Верховной рады Украины Артуром Герасимовым резолюцию о непризнании Крыма частью РФ.
Обновлено 06 июля в 10:42
Шоу-бизнес
Жанна Фриске: Счастье любит тишину
Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
Обновлено вчера в 18:00
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено вчера в 05:34
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Иран сделал шаг к созданию ядерной бомбы
Иран начал обогащать уран выше уровня в 3,67 процента — допустимого максимума по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено вчера в 03:44
Политика
Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено вчера в 09:09
Наука
Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники
Обновлено 06 июля в 04:11
Футбол
Месси могут отстранить на два года от игр за сборную
За оскорбительные и клеветнические слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний форвард может быть отстранён ею от игр за свою национальную команду на срок до двух лет.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Транспорт
Открыт новый железнодорожный путь через реку Лена
ИА «Ореанда-Новости» Российские железнодорожники запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катера
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол
«Барселона» поборется со «Спартаком» за Хаджи
Недавно стало известно об интересе к Хаджи со стороны московского "Спартака".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС
Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено вчера в 01:45
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»
Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Армия и оружие
Аэропорт Триполи прекратил свою работу после ракетного обстрела
Временно прекращено авиасообщение в международном аэропорту ливийской столицы Триполи из-за ракетного обстрела, 7 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе Bottle Cap Challenge, в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Названы вакансии на Дальнем Востоке с зарплатой до 1,5 миллиона рублей
Первое место в топ-15 заняла вакансия риелтора в Петропавловске-Камчатском с оплатой труда от 60 тыс. до 1,5 млн рублей на руки.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59