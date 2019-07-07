Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершаетсяГазета.Ru вчера в 12:42

Как отмечается, с завтрашнего дня, 8 июля, в силу вступает запрет на полеты в Россию. Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
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Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией

Коммерсантъвчера в 21:57

Российский самолёт завершил последний рейс в Грузию

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Из России в Грузию, но уже не прямым рейсом

BFM.ru06 июля в 21:55

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ТАССвчера в 22:01

Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией

Известиявчера в 18:54

Российские авиакомпании совершили последние рейсы из Тбилиси перед запретом

РИА Новостивчера в 12:30

Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией

РБКвчера в 18:12
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Политика

Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку

Обсуждается также возможность отставки еще нескольких губернаторов — Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Гапликова (Коми), но решений нет, сообщили три источника, близких к Кремлю.
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В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
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Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
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СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

В ПА ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял подготовленную депутатом Верховной рады Украины Артуром Герасимовым резолюцию о непризнании Крыма частью РФ.
Обновлено 06 июля в 10:42
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Жанна Фриске: Счастье любит тишину

Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
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Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

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Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
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Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Иран сделал шаг к созданию ядерной бомбы

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Политика

Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено вчера в 09:09
Наука

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Обновлено 06 июля в 04:11
Футбол

Месси могут отстранить на два года от игр за сборную

За оскорбительные и клеветнические слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний форвард может быть отстранён ею от игр за свою национальную команду на срок до двух лет.
Обновлено вчера в 14:37
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По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
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Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катера

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Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами

Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
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«Барселона» поборется со «Спартаком» за Хаджи

Недавно стало известно об интересе к Хаджи со стороны московского "Спартака".
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Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС

Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
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Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

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Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»

Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).
Обновлено вчера в 22:13
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Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками

Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
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Армия и оружие

Аэропорт Триполи прекратил свою работу после ракетного обстрела

Временно прекращено авиасообщение в международном аэропорту ливийской столицы Триполи из-за ракетного обстрела, 7 июля сообщает РИА Новости.
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Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе Bottle Cap Challenge, в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
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Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

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Первое место в топ-15 заняла вакансия риелтора в Петропавловске-Камчатском с оплатой труда от 60 тыс. до 1,5 млн рублей на руки.
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«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
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