Футбол
Нева СпортПрямая трансляция жеребьевки группового этапа Лиги Европы
В Монако сегодня, 30 августа, пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Мероприятие состоится в «Гримальди-Форуме». Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Nevasport.
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ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
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"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
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Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
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Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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Депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, в соответствии с которыми парламентарии лишатся депутатской неприкосновенности.
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США призывают Россию задействовать все каналы для предотвращения дальнейшей эскалации на границе Южной Осетии и Грузии.
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Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
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Крыша цеха предприятия по производству подшипников обрушилась в пятницу в Заводском районе Саратова, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
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Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
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