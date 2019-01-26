Что говорили перед боем Емельяненко в финале Гран-при BellatorRT на русском вчера в 05:17

До, возможно, последнего поединка в карьере Фёдора Емельяненко остаётся меньше суток. Совсем скоро он войдёт в клетку вместе с экс-бойцом UFC Райаном Бейдером, чтобы сразиться за победу в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

Что говорили перед боем Емельяненко в финале Гран-при Bellator

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