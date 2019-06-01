Боливия и Перу стартовали в матче Кубка АмерикиНева Спорт вчера в 17:30

В первом туре обе команды не смогли одержать победы. Боливия крупно уступила в матче открытия турнира сборной Бразилии (0:3). Перу сыграла нулевую ничью с командой Венесуэлы. Боливия в случае поражения лишится шансов на продолжение борьбы Кубке Америки.

Боливия и Перу стартовали в матче Кубка Америки

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