Футбол
Боливия и Перу стартовали в матче Кубка АмерикиНева Спорт вчера в 17:30
В первом туре обе команды не смогли одержать победы. Боливия крупно уступила в матче открытия турнира сборной Бразилии (0:3). Перу сыграла нулевую ничью с командой Венесуэлы. Боливия в случае поражения лишится шансов на продолжение борьбы Кубке Америки.
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Футбол, Кубок Америки, Бразилия - Венесуэла, прямая текстовая онлайн трансляция
Sport.ruвчера в 19:59
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
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