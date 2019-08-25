Футбол
Спорт-Экспресс«Спартак» вылетел в Самару на игру против «Крыльев Советов»
«Спартак» отправился в Самару на матч 7-го тура российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Игра пройдет 25 августа года на стадионе «Самара Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Крылья Советов» — «Спартак»: букмекеры оценили шансы красно-белых догнать «Зенит»
Sport24.ru24 августа в 13:21
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Medical Note 01:08
Происшествия
Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Футбол
«Зенит» интересуется Клеманом Гренье
Полузащитник «Ренна» может покинуть команду до конца трансферного окна. 28-летний хавбек может перебраться в чемпионат России.
Еженедельник Футбол 02:57
Экономика
ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале
В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.
РБК 05:56
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора
Французский лидер Эммануэль Макрон подарил лидерам стран G7 наручные часы из пластика, выловленного в океанах.
Газета.Ru 06:24
Политика
В Кремле оценили предложение Трампа вернуть Россию в G8
В Кремле не считают провокацией призыв президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:35
Армия и оружие
Поставка очередной батареи С-400 в Турцию начнется во вторник
Министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал продолжение поставок зенитно-ракетных комплексов "Триумф".
РИА Новости 05:23
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Российская газета 02:11
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Происшествия
По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Коммерсантъ 05:00
Шоу-бизнес
Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения
Актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в инстаграме поздравила Земфиру с 43-летием, назвав ее любимым композитором и певицей.
РИА Новости 06:38
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
РИА Новости 05:15
Происшествия
Мантуров заявил об интересе к SSJ100 вопреки катастрофе в Шереметьево
Отвечая на вопрос, не повлияла ли катастрофа SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево на доверие заказчиков, Мантуров указал на то, что в соответствии с предварительным отчетом МАК самолет был управляем, все его системы работали.
РБК 04:32
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Здоровье
Россиян предупредили о риске заражения «необычными» инфекциями
Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев предупредил россиян о риске заразиться нетипичными для северных стран инфекциями.
News.ru вчера в 22:49
Политика
Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что главные институты государства сейчас подвергаются постоянным атакам, цель которых — пошатнуть независимость страны.
Lenta.ru 07:34
Шоу-бизнес
Иосифу Пригожину не нравится избранница младшего сына Валерии
Известному российскому продюсеру Иосифу Пригожину по-прежнему не нравится возлюбленная младшего сына певицы Валерии Андрея Шульгина модель Анна Аверьянова, которая также известна под творческим псевдонимом Шеридан.
Актуальные Новости 08:37
Экономика
«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Ведомости 06:28
Политика
Председатель правительства Ингушетии подал в отставку
Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 08:17
Происшествия
В Кирове автобус протаранил девять машин
Автобус ЛиАЗ повредил девять автомобилей в Кирове, водитель одной из легковых машин получил травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД по Кировской области.
РИА Новости 08:36
Общество
Умер старейший подводник России
В Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин, сообщила "Российская газета" со ссылкой на областную администрацию.
РИА Новости 08:06
Происшествия
В США в результате взрыва газа частично обрушился торговый центр
Торговый центр в городе Колумбия, штат Мэриленд, США, частично обрушился в результате взрыва газа.
Life.ru вчера в 16:23
Культура
Максим Фадеев обрушился с критикой на современное ТВ
Экспресс газета 03:38
Экономика
Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей
За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.
REGNUM 08:25
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58