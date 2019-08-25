«Спартак» отправился в Самару на матч 7-го тура российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Игра пройдет 25 августа года на стадионе «Самара Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» вылетел в Самару на игру против «Крыльев Советов»

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