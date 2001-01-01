В ближайшие часы завершатся работы по разбору Airbus 321.

Прямая трансляция: Airbus 321 увозят с кукурузного поля. Стрим с дрона

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