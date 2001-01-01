Общество
Прямая трансляция: Airbus 321 увозят с кукурузного поля. Стрим с дронаLife.ru 05:54
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Общество
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«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
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Армия и оружие
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Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
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Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира
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Разработку оружия на новых физических принципах начали специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе, передает "Россия 24".
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