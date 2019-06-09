Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июняRT на русском 03:14
В 2018 году президент уделил специальной программе более четырёх часов. Тогда впервые в обсуждении участвовали главы регионов и федеральные министры. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Традиционная 17-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году состоится 20 июня в 12:00/ «Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.Коммерсантъ01:17
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