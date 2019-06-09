Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июняRT на русском 03:14

В 2018 году президент уделил специальной программе более четырёх часов. Тогда впервые в обсуждении участвовали главы регионов и федеральные министры. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Традиционная 17-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году состоится 20 июня в 12:00/ «Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки»,— говорится в сообщении на сайте
 Кремля.
Коммерсантъ01:17

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Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

RT на русском03:14

«Прямая линия с Путиным» назначена на 20 июня

Интерфакс01:09

Прямая линия с Путиным состоится 20 июня

ТАСС01:25

Прямая линия с Путиным состоится 20 июня

Коммерсантъ01:17

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РБК01:53

Стала известна дата «прямой линии» с Путиным

Известия01:06

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

РИА Новости01:05
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
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