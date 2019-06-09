Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июняRT на русском 03:14

с чего всё началось

В 2018 году президент уделил специальной программе более четырёх часов. Тогда впервые в обсуждении участвовали главы регионов и федеральные министры. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

Армия и оружие Мощный удар ВКС РФ по боевикам в Сирии попал на видео В субботу появилось видео мощного удара российской авиации по позициям боевиков в районе, севернее Хамы.

Единоборства Боксёр Головкин нокаутировал Роллса Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.

Авто Названы топ-5 самых дешевых автомобилей в России Продолжая анализировать цены на российском авторынке, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.

Происшествия Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Футбол Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0 Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.

Общество «Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.

Политика Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве» Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».

Здоровье Сколько раз в год нужно удалять серу из ушей? Отвечает доктор Владимир Зайцев, эксперт программы "О самом главном": – Один раз в год удалять серу из наружного слухового прохода вполне нормально.

Футбол Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020 Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте.

Спорт Фигуристка Медведева получила в Японии письмо с угрозами Двукратная чемпионка мира, олимпийская призерка в фигурном катании Евгения Медведева получила анонимную записку с угрозами от одного из болельщиков во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.

Музыка Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Единоборства Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.

Шоу-бизнес Вываливший грязное белье Солнцев пострадал от последствий Шоумена раздражает, что обыватели вмешиваются в его личную жизнь. Гоген Солнцев поделился недовольством в личном микроблоге.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Автоспорт Стюарды аннулировали время Леклера В случае с Леклером решение было принято несколько иное – стюарды аннулировали результат его круга во второй сессии.

Происшествия Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность из-за дела Голунова Ягланд призвал главу МВД России Владимира Колокольцева лично разобраться в произошедшем и выразил надежду, что ситуацию также рассмотрит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Общество Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова Известные актеры, писатели и музыканты включились в кампанию в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Единоборства Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.

Общество Температура в Москве приближается к рекордной В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.

Общество Разработчик воронежского метро подал в суд встречный иск на мэрию Арбитражный суд Воронежской области со второго раза принял встречное исковое заявление компании «Киносарг» к городской администрации в лице Управления строительной политики — разработчик проекта воронежского метро планирует вернуть 3,22 миллиона рублей убытков в виде неполученных доходов.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Здоровье Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.