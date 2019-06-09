Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июняРИА Новости 01:05

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что прямая линия начнется в 12:00 по московскому времени.

Происшествия Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.

Политика КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона КС поручил действующему премьеру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента, обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать указ о роспуске нынешнего парламента и назначении даты досрочных выборов.

Происшествия Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Пулково В Пулково экстренно вернулся лайнер, который выполнял рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Экономика В Башкирии за неделю подорожали продукты В Башкирии за прошедшую неделю внезапно подорожали продукты питания.

Авто Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников «Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.

Шоу-бизнес Фото: «Звездный Лорд» Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера Недавняя помолвка актера Криса Прэтта, Звездного Лорда из "Стражей Галактики" и звезды "Мира Юрского периода", и дочери экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин пошла дальше и закончилась успехом.

Происшествия Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии В Бурятии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

Единоборства Шевченко нокаутировала Ай в поединке за чемпионский титул UFC Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, России, и Перу, победила американку Джессику Ай на турнире UFC 238 в Чикаго (США).

Происшествия «Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Единоборства Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Здоровье В Институте стран Азии и Африки МГУ ввели карантин из-за кори Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори в Московском государственном университете имени Ломоносова, новых случаев заболевания на сегодняшний день не зафиксировано, в здании Института стран Азии и Африки ведутся противоэпидемические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Музыка Стас Барецкий решил занять место Шнурова в «Ленинграде» Шоумен Стас Барецкий планирует занять место фронтмена группы «Ленинград». Артист прокомментировал решение Сергея Шнурова распустить команду.

Спорт В ИААФ рассказали, выступят ли российские легкоатлеты на ОИ-2020 Пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойл заявила, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Шоу-бизнес Бред и галлюцинации: на отравившегося Алибасова обрушилась новая беда Напомним, в ночь на 5 июня известного продюсера госпитализировали. Бари Алибасов отравился, выпив жидкость для прочистки труб.

Наука На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс Исследователи и ученые открыли два новых вида прыгающих крыс на острове Лусон на Филиппинах, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Общество PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Происшествия У не внявшего совету «сбавить активность» черкеса нашли наркотики Ранее Кочесоко говорил, что к его родителям приходили представители местных властей и советовали «сбавить активность».

Здоровье Составлен рейтинг самых полезных завтраков Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.

Авто Электрический гиперкар версии Pininfarina Battista Electric доступен для заказа Фирма Pininfarina принимает заказы на электрическую версию гиперкара Battista. Транспортное средство дебютирует в Великобритании.