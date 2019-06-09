Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июняРИА Новости 01:05
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что прямая линия начнется в 12:00 по московскому времени.
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Происшествия
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве
Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.
Обновлено в 09:37
Политика
КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона
КС поручил действующему премьеру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента, обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать указ о роспуске нынешнего парламента и назначении даты досрочных выборов.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Пулково
В Пулково экстренно вернулся лайнер, который выполнял рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
В Башкирии за неделю подорожали продукты
В Башкирии за прошедшую неделю внезапно подорожали продукты питания.
Обновлено в 08:57
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Фото: «Звездный Лорд» Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера
Недавняя помолвка актера Криса Прэтта, Звездного Лорда из "Стражей Галактики" и звезды "Мира Юрского периода", и дочери экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин пошла дальше и закончилась успехом.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии
В Бурятии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики.
Обновлено в 09:49
Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай в поединке за чемпионский титул UFC
Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, России, и Перу, победила американку Джессику Ай на турнире UFC 238 в Чикаго (США).
Обновлено в 00:28
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Здоровье
В Институте стран Азии и Африки МГУ ввели карантин из-за кори
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори в Московском государственном университете имени Ломоносова, новых случаев заболевания на сегодняшний день не зафиксировано, в здании Института стран Азии и Африки ведутся противоэпидемические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено вчера в 11:30
Музыка
Стас Барецкий решил занять место Шнурова в «Ленинграде»
Шоумен Стас Барецкий планирует занять место фронтмена группы «Ленинград». Артист прокомментировал решение Сергея Шнурова распустить команду.
Обновлено в 10:14
Спорт
В ИААФ рассказали, выступят ли российские легкоатлеты на ОИ-2020
Пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойл заявила, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Бред и галлюцинации: на отравившегося Алибасова обрушилась новая беда
Напомним, в ночь на 5 июня известного продюсера госпитализировали. Бари Алибасов отравился, выпив жидкость для прочистки труб.
Обновлено в 08:17
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Исследователи и ученые открыли два новых вида прыгающих крыс на острове Лусон на Филиппинах, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Шестун обвенчался в «Матросской Тишине»
Обновлено в 09:13
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Происшествия
У не внявшего совету «сбавить активность» черкеса нашли наркотики
Ранее Кочесоко говорил, что к его родителям приходили представители местных властей и советовали «сбавить активность».
Обновлено в 06:05
Здоровье
Составлен рейтинг самых полезных завтраков
Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено в 05:51
Авто
Электрический гиперкар версии Pininfarina Battista Electric доступен для заказа
Фирма Pininfarina принимает заказы на электрическую версию гиперкара Battista. Транспортное средство дебютирует в Великобритании.
Обновлено в 09:44
Политика
Черногория намерена добиться автокефалии от Сербской церкви
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено в 07:40
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком
В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
Обновлено в 09:40
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Обновлено в 07:33