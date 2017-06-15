Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июняРИА Новости 01:05

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что прямая линия начнется в 12:00 по московскому времени.
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Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

RT на русском03:14

В Кремле назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным

РБК01:53

Прямая линия с Путиным состоится 20 июня

Коммерсантъ01:17

Прямая линия с Путиным состоится 20 июня

ТАСС01:25

«Прямая линия с Путиным» назначена на 20 июня

Интерфакс01:09

Стала известна дата «прямой линии» с Путиным

Известия01:06

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

РИА Новости01:05
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Общество

Пресс-секретарь Алибасова показал, как можно перепутать «Крот» и сок

Обновлено в 10:42
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что последний случай с отравлением средством для прочистки труб «Крот» был не единственным.
Обновлено в 08:17
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Пиар-директор прокомментировал сообщения о белой горячке у Алибасова

"Бари Каримович еще спит", - ответил Горжанкин, имея ввиду, что Алибасов все еще находится в медикаментозном сне, в который его ввели врачи.
Обновлено в 10:54
Футбол

Сборная России вылетела в Нижний Новгород

Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:59
Финансы

Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны

Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.
Обновлено вчера в 23:00
Единоборства

Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса

Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

Хуситы атаковали саудовский аэропорт беспилотниками

Аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии подвергся нападению беспилотниками со стороны йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», сторонников которого называют хуситами, сообщил телеканал Al Masirah 9 июня.
Обновлено в 01:03
Космос

Ученые рассказали, в какие части Луны прибудут космические корабли

Обновлено в 09:06
Футбол

Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти)

Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Политика

КС Молдавии забрал у Додона полномочия президента

Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением КС, принятым по запросу группы депутатов от Демократической партии.
Обновлено в 11:43
Футбол

Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено вчера в 07:16
Наука

К 2080 году глобальное потепление заставит жителей России и других стран переехать в Сибирь

По мнению экспертов, людям придется переехать в Сибирь и другие малообитаемые места далеко на Севере, и сделать эту территорию полностью заселенной.
Обновлено в 06:00
Политика

Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партии

В воскресенье, 9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» бывший президент сообщил, что суть программы его партии — дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией.
Обновлено в 09:14
Общество

На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек

522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Авто

Представлен комфортный автодом на базе Mercedes Sprinter

Trakka, австралийский производитель автодомов и внедорожников повышенной проходимости, представил собственную версию автофургона Sprinter третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2

Обновлено в 10:23
Кино

Названы худшие ремейки в истории кино

Ремейк одноименной ленты 1975 года, в основе которой - рассказ Уильяма Гаррисона, феерично провалился в прокате, собрав менее 26 миллионов долларов.
Обновлено в 10:59
Гаджеты

Появились изображения нового интерфейса Steam

В Сети опубликовали изображения нового интерфейса Steam, которые удалось получить из-за утечки в китайском лаунчере CS:GO.
Обновлено в 10:50
Спорт

Российские волейболисты разгромили Италию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу выиграла у Италии в матче группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 11:53
Политика

Мнучин назвал внесение Huawei в черный список вопросом нацбезопасности

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что внесение китайской компании Huawei в черный список является исключительно вопросом национальной безопасности и никак не связано с торговой войной между странами.
Обновлено в 08:56
Общество

Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»

Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
Обновлено в 08:49
Политика

В Казахстане завершилось голосование на выборах президента

Голосование на президентских выборах в Казахстане завершилось.
Обновлено в 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
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