Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июняРИА Новости 01:05
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что прямая линия начнется в 12:00 по московскому времени.
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Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что последний случай с отравлением средством для прочистки труб «Крот» был не единственным.
Обновлено в 08:17
Футбол
Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Пиар-директор прокомментировал сообщения о белой горячке у Алибасова
"Бари Каримович еще спит", - ответил Горжанкин, имея ввиду, что Алибасов все еще находится в медикаментозном сне, в который его ввели врачи.
Обновлено в 10:54
Футбол
Сборная России вылетела в Нижний Новгород
Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:59
Финансы
Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны
Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.
Обновлено вчера в 23:00
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Хуситы атаковали саудовский аэропорт беспилотниками
Аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии подвергся нападению беспилотниками со стороны йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», сторонников которого называют хуситами, сообщил телеканал Al Masirah 9 июня.
Обновлено в 01:03
Футбол
Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти)
Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Политика
КС Молдавии забрал у Додона полномочия президента
Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением КС, принятым по запросу группы депутатов от Демократической партии.
Обновлено в 11:43
Футбол
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено вчера в 07:16
Наука
К 2080 году глобальное потепление заставит жителей России и других стран переехать в Сибирь
По мнению экспертов, людям придется переехать в Сибирь и другие малообитаемые места далеко на Севере, и сделать эту территорию полностью заселенной.
Обновлено в 06:00
Политика
Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партии
В воскресенье, 9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» бывший президент сообщил, что суть программы его партии — дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией.
Обновлено в 09:14
Общество
На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек
522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Авто
Представлен комфортный автодом на базе Mercedes Sprinter
Trakka, австралийский производитель автодомов и внедорожников повышенной проходимости, представил собственную версию автофургона Sprinter третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Кино
Названы худшие ремейки в истории кино
Ремейк одноименной ленты 1975 года, в основе которой - рассказ Уильяма Гаррисона, феерично провалился в прокате, собрав менее 26 миллионов долларов.
Обновлено в 10:59
Гаджеты
Появились изображения нового интерфейса Steam
В Сети опубликовали изображения нового интерфейса Steam, которые удалось получить из-за утечки в китайском лаунчере CS:GO.
Обновлено в 10:50
Спорт
Российские волейболисты разгромили Италию в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу выиграла у Италии в матче группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 11:53
Политика
Мнучин назвал внесение Huawei в черный список вопросом нацбезопасности
Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что внесение китайской компании Huawei в черный список является исключительно вопросом национальной безопасности и никак не связано с торговой войной между странами.
Обновлено в 08:56
Общество
Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»
Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
Обновлено в 08:49
Политика
В Казахстане завершилось голосование на выборах президента
Голосование на президентских выборах в Казахстане завершилось.
Обновлено в 10:31