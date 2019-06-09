Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июняРИА Новости 01:05

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что прямая линия начнется в 12:00 по московскому времени.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Прямая линия с Путиным» назначена на 20 июня

Интерфакс01:09

В Кремле назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным

РБК01:53

Прямая линия с Путиным состоится 20 июня

ТАСС01:25

Прямая линия с Путиным состоится 20 июня

Коммерсантъ01:17

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

RT на русском03:14

Стала известна дата «прямой линии» с Путиным

Известия01:06

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

РИА Новости01:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:29, Ашберн
Футбол

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

Ранее француз опоздал на тренировку на позапрошлой неделе, когда сине-гранатовые проиграли «Валенсию» в финале Кубка Испании (1:2). Тогда Дембеле объяснил это тем, что индивидуально работал с физиотерапевтом, хотя расписание в тот день было одинаковым для всех игроков.
Обновлено в 06:55
Политика

Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате

Задержаны около ста участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

После ДТП на Асафьева пешехода отбросило на припаркованные машины

«Хлопок был мощный, резко затормозила встречная машина, но она не посмотрела вправо и ее сбило, отлетела к припаркованным», - рассказал один из очевидцев.
Обновлено в 07:15
Политика

Сторонники Демпартии устроили в Кишиневе митинг против Додона

Обновлено в 06:27
Футбол

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

Российский Т-14 «Армата» возглавил мировой рейтинг танков

Иностранные эксперты признали российский танк Т-14 "Армата" лучшим танком в мире.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Голунов дал интервью «Дежурной части»

Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.
Обновлено в 06:55
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково

Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова избивал беременную жену

Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Италии арестовали двух украинцев за доставку нелегальных мигрантов

Два украинца арестованы в итальянской области Калабрия по обвинению в доставке нелегальных мигрантов на юг Италии по Средиземному морю, говорится в сообщении финансовой гвардии провинции Вибо Валентия, распространенном в воскресенье.
Обновлено в 04:44
Футбол

Кудряшов испытывал сложности с мотивацией перед матчем с Сан-Марино

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о матче со сборной Сан-Марино, который его команда крупно выиграла со счетом 9:0. Кудряшову, прежде всего, запомнилась поддержка болельщиков.
Обновлено в 07:09
Общество

Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб

Обновлено в 03:08
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Общество

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено вчера в 09:30
Энергетика

Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.
Обновлено в 06:55
Происшествия

«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном

В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения».
Обновлено в 06:30
Космос

Ученые: Замедление Луной вращения Земли грозит разрушением экосистемы

Ученые пришли к выводу, что Луна замедляет вращение Земли, и это приведет к сильным землетрясениям и разрушит экосистему Планеты.
Обновлено в 02:36
Футбол

Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:31
Космос

Строительство космодрома Восточный контролируют спутники

Роскосмос установил видеокамеры на всех объектах стройки космодрома Восточный в Амурской области.
Обновлено в 01:28
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено вчера в 04:45
Кино

Продюсер фильма о Юлии Началовой раскрыл детали съемок

Продюсер байопика о певице Юлии Началовой Андрей Загорский рассказал, сколько стоит фильм и какие мистические ситуации возникали на съемках.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Экс-супруга Бари Алибасова рассказала о репетиции его похорон

Обновлено в 05:50
Наука

Названы главные угрозы жизни человечества

Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз жизни на Земле.
Обновлено в 05:56
Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

В Екатеринбурге вандалы облили краской памятник Ельцину

Обновлено в 00:00
Общество

В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем

Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное