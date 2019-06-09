Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июняРИА Новости 01:05
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что прямая линия начнется в 12:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить210
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:29, Ашберн
Футбол
Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»
Ранее француз опоздал на тренировку на позапрошлой неделе, когда сине-гранатовые проиграли «Валенсию» в финале Кубка Испании (1:2). Тогда Дембеле объяснил это тем, что индивидуально работал с физиотерапевтом, хотя расписание в тот день было одинаковым для всех игроков.
Обновлено в 06:55
Политика
Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате
Задержаны около ста участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
После ДТП на Асафьева пешехода отбросило на припаркованные машины
«Хлопок был мощный, резко затормозила встречная машина, но она не посмотрела вправо и ее сбило, отлетела к припаркованным», - рассказал один из очевидцев.
Обновлено в 07:15
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
Российский Т-14 «Армата» возглавил мировой рейтинг танков
Иностранные эксперты признали российский танк Т-14 "Армата" лучшим танком в мире.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Голунов дал интервью «Дежурной части»
Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.
Обновлено в 06:55
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково
Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова избивал беременную жену
Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Италии арестовали двух украинцев за доставку нелегальных мигрантов
Два украинца арестованы в итальянской области Калабрия по обвинению в доставке нелегальных мигрантов на юг Италии по Средиземному морю, говорится в сообщении финансовой гвардии провинции Вибо Валентия, распространенном в воскресенье.
Обновлено в 04:44
Футбол
Кудряшов испытывал сложности с мотивацией перед матчем с Сан-Марино
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о матче со сборной Сан-Марино, который его команда крупно выиграла со счетом 9:0. Кудряшову, прежде всего, запомнилась поддержка болельщиков.
Обновлено в 07:09
Общество
Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб
Обновлено в 03:08
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено вчера в 09:30
Энергетика
Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.
Обновлено в 06:55
Происшествия
«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном
В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения».
Обновлено в 06:30
Космос
Ученые: Замедление Луной вращения Земли грозит разрушением экосистемы
Ученые пришли к выводу, что Луна замедляет вращение Земли, и это приведет к сильным землетрясениям и разрушит экосистему Планеты.
Обновлено в 02:36
Футбол
Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:31
Космос
Строительство космодрома Восточный контролируют спутники
Роскосмос установил видеокамеры на всех объектах стройки космодрома Восточный в Амурской области.
Обновлено в 01:28
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено вчера в 04:45
Кино
Продюсер фильма о Юлии Началовой раскрыл детали съемок
Продюсер байопика о певице Юлии Началовой Андрей Загорский рассказал, сколько стоит фильм и какие мистические ситуации возникали на съемках.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Наука
Названы главные угрозы жизни человечества
Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз жизни на Земле.
Обновлено в 05:56
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Екатеринбурге вандалы облили краской памятник Ельцину
Обновлено в 00:00
Общество
В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем
Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
Обновлено в 01:00