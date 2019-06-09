Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июняРИА Новости 01:05
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Традиционная 17-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году состоится 20 июня в 12:00/ «Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.Коммерсантъ01:17
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