Прямая линия с Путиным состоится 20 июняТАСС 01:25

с чего всё началось

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, начался прием вопросов. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля.

Происшествия Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

Футбол Германия на выезде обыграла Белоруссию Сборная Германии обыграла команду Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 – 2:0. В составе победителей отличились Лерой Сане и Марко Ройс.

Футбол В чемпионате Украины выступит клуб из села с населением 1600 человек Населенный пункт Ковалевка с 1600 жителями станет самым маленьким по численности населения в истории чемпионата Украины.

Шоу-бизнес Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.

Единоборства Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.

Происшествия В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере Ранее федеральные СМИ сообщили о том, что 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию в бассейне детского лагеря в Подмосковье.

Политика В Южной Осетии выбирают парламент В Южной Осетии сегодня, 9 июня, проходят выборы в парламент республики.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Единоборства Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238 Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".

Общество Жидкость, которой отравился Алибасов, не соответствовала ГОСТу Упаковка жидкости для очистки труб «Крот», которой отравился известный продюсер Бари Алибасов, признана не соответствующей ГОСТу.

Армия и оружие Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.

Происшествия Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность делом Голунова Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев должен лично заняться ситуацией, сложившейся вокруг дела специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, считает генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

Футбол «МЮ» выплатит Де Хеа 20 млн фунтов, если он немедленно уйдет в «ПСЖ» Как считает издание, стороны могут прийти к консенсусу, однако де Хеа стоит быть осторожнее, так как «ПСЖ» также рассматривает на роль своего нового голкипера француза Уго Льориса из «Тоттенхэма».

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Футбол Португалия — Нидерланды: прогноз Руслана Нигматуллина на финал Лиги наций УЕФА Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на финальный матч Лиги наций УЕФА Португалия — Нидерланды.

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СК на задержавших его полицейских Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе подала заявление в Следственный комитет России (СК РФ) для проверки действий задержавших его полицейских.

Космос В подмосковном Щелково откроется производство космических аппаратов Сборочное производство космических аппаратов появится в Московской области в Щелковском городском округе.

Армия и оружие Две американские военные корпорации ведут переговоры о слиянии Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) в настоящее время ведут переговоры о слиянии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Политика Делегацию из ЕС поразил Крымский мост Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.