Футбол
Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тураRT на русском 06:17
Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
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