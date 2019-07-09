Футбол
В РПЛ планируют запустить систему VAR с первого тураREGNUM 07:20
В Российской премьер-лиге (РПЛ) планируют запустить систему видеоповторов VAR с первого тура нового сезона. Об этом 9 июля заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, сообщает «Чемпионат».
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Сейчас обсуждаем вопрос технического подрядчика. В ближайшее время решим, кто им станет. Обе компании готовы начать использование системы VAR с первых туров.
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Обновлено в 07:49
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Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
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Людям с инвалидностью станет проще получить меры соцподдержки
Вячеслав Володин добавил, что данная инициатива – «пример того, как цифровизация сферы госуправления может использоваться в социальной сфере для упрощения реализации прав граждан нашей страны на положенные им меры поддержки и льготы».
Обновлено в 07:43
Происшествия
В лагере Приморья 20 детей заболели острой кишечной инфекцией
В летнем лагере в Лазовском районе Приморья зарегистрировали массовое заболевание острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 07:03
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате
Новые предложения по урегулированию конфликта на Украине имеют право на существование, но должны соответствовать резолюции Совета безопасности ООН, утвердившей минские соглашения, и учитывать необходимость прямого диалога Киева и Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:48
Экономика
Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом
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Экономика
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Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Футбол
Президент РПЛ объяснил законность трансфера Сутормина в «Зенит»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил юридические моменты перехода полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
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Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
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Авто
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В Екатеринбурге Владимир Путин посетит Глобальный саммит Промышленности и индуастриализации и встретится со студентами и аспирантами УрФУ.
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Актер Вин Дизель у себя в инстаграме рассказал, что во франшизу "Форсаж" вернутся в роли своих прежних героинь актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.
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