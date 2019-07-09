Сейчас обсуждаем вопрос технического подрядчика. В ближайшее время решим, кто им станет. Обе компании готовы начать использование системы VAR с первых туров.

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В РПЛ планируют запустить систему VAR с первого тура

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