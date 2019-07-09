Футбол

В РПЛ планируют запустить систему VAR с первого тураREGNUM 07:20

В Российской премьер-лиге (РПЛ) планируют запустить систему видеоповторов VAR с первого тура нового сезона. Об этом 9 июля заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, сообщает «Чемпионат».
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Сергей Прядкин
Сейчас обсуждаем вопрос технического подрядчика. В ближайшее время решим, кто им станет. Обе компании готовы начать использование системы VAR с первых туров.
— Сергей ПрядкинНева Спорт 06:07

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