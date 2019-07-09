Футбол

Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тураRT на русском 06:17

Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
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Прядкин: «Постараемся запустить VAR с 1-го тура РПЛ, но она будет не на всех матчах»

Sport24.ru05:42

Сергей Прядкин: «Поставлена задача запустить систему VAR с первого тура»

Sportbox.RU05:47

Прядкин: постараемся запустить VAR с первого тура РПЛ

Чемпионат05:56

Сергей Прядкин: «Поставлена задача запустить систему VAR с первого тура»

Матч ТВ05:47

Прядкин: использование VAR на всех матчах тура в РПЛ возможно ближе к концу года

ТАСС07:57

Прядкин: РПЛ постарается запустить VAR с первого тура чемпионата России

РИА Новости05:39

Сергей Прядкин: «Решение по ВАР принято. Задача - запуск с первого тура нового сезона»

Спорт-Экспресс05:37
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
Политика

Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Политика

Путин посоветовал властям Грузии подучить историю

Российский президент Владимир Путин заявил, что грузинским властям нужно выучить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 09:15
Политика

Госдума приняла заявление об экономических санкциях против Грузии

Государственная дума РФ порекомендовала правительству страны рассмотреть возможность применения экономических санкций в отношении Грузии, а соответствующие предложения позже представить главе государства.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна отметил, что его отец заметно постарел

Приемный сын Армена Джигарханяна не живет постоянно в России, но часто приезжает в Москву, чтобы навестить прославленного отца.
Обновлено в 05:40
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика

Синоптики предупредили о снижении урожая гречки

«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено в 09:15
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Общество

Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Авто

Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года

Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.
Обновлено в 02:03
Футбол

Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию

Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына

Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Экономика

Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 06:15
Политика

Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Футбол

Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Утопленника с гирей на шее вынесло на крымский пляж

Утонувшего мужчину с привязанной к телу гирей вынесло на один из пляжей Крыма, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета на полуострове во вторник, 9 июля.
Обновлено в 08:06
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми

Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.
Обновлено вчера в 16:09
Экономика

Курс лари установил новый антирекорд

Курс национальной валюты Грузии в обменных пунктах Тбилиси достигнул рекордного минимума, один доллар можно приобрести за 2,94 лари, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Кудрин призвал уменьшить административную нагрузку на бизнес в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России насчитывается всего 10% желающих открыть свой бизнес.
Обновлено в 07:19
Политика

Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой

Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Политика

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Финансы

Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза

Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Россиянка избила приемного ребенка табуреткой и сломала ему ногу

В сентябре 2018 года опекун сломала ему ногу, когда тот делал уроки.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Футбол

Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе»

Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба.
Обновлено в 08:58
Гаджеты

Honor представил супербюджетный смартфон Honor Play 8

Бренд Honor выпустил новый смартфон Honor Play 8 с низким ценником. Устройство представляет переработанный Honor 8S для китайского рынка.
Обновлено в 08:14
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