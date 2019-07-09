Футбол
Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тураRT на русском 06:17
Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Политика
Путин посоветовал властям Грузии подучить историю
Российский президент Владимир Путин заявил, что грузинским властям нужно выучить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 09:15
Политика
Госдума приняла заявление об экономических санкциях против Грузии
Государственная дума РФ порекомендовала правительству страны рассмотреть возможность применения экономических санкций в отношении Грузии, а соответствующие предложения позже представить главе государства.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Сын Джигарханяна отметил, что его отец заметно постарел
Приемный сын Армена Джигарханяна не живет постоянно в России, но часто приезжает в Москву, чтобы навестить прославленного отца.
Обновлено в 05:40
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика
Синоптики предупредили о снижении урожая гречки
«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено в 09:15
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Авто
Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года
Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.
Обновлено в 02:03
Футбол
Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию
Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Экономика
Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 06:15
Политика
Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа
Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Утопленника с гирей на шее вынесло на крымский пляж
Утонувшего мужчину с привязанной к телу гирей вынесло на один из пляжей Крыма, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета на полуострове во вторник, 9 июля.
Обновлено в 08:06
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.
Обновлено вчера в 16:09
Экономика
Курс лари установил новый антирекорд
Курс национальной валюты Грузии в обменных пунктах Тбилиси достигнул рекордного минимума, один доллар можно приобрести за 2,94 лари, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Кудрин призвал уменьшить административную нагрузку на бизнес в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России насчитывается всего 10% желающих открыть свой бизнес.
Обновлено в 07:19
Политика
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Россиянка избила приемного ребенка табуреткой и сломала ему ногу
В сентябре 2018 года опекун сломала ему ногу, когда тот делал уроки.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Футбол
Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе»
Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
Honor представил супербюджетный смартфон Honor Play 8
Бренд Honor выпустил новый смартфон Honor Play 8 с низким ценником. Устройство представляет переработанный Honor 8S для китайского рынка.
Обновлено в 08:14