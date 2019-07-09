Футбол
Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тураRT на русском 06:17
Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
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Шоу-бизнес
Кендалл Дженнер присоединилась к флешмобу с бутылкой
Обновлено в 10:37
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Технологии
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом.
Обновлено в 10:03
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Политика
МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина
Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.
Обновлено в 10:11
Спорт
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Обновлено в 06:16
Происшествия
Крыша музыкального театра горит в Ростове-на-Дону
Крыша Ростовского государственного музыкального театра горит в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщил ТАСС художественный руководитель - гендиректор театра Вячеслав Кущев.
Обновлено в 10:32
Политика
Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ
Президент России Владимир Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ.
Обновлено в 09:48
Теннис
Серена Уильямс в упорной борьбе вышла в полуфинал Уимблдона
В активе Риске 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5. За выход в финал С. Уильямс поспорит либо с чешкой Барборой Стрыцовой, либо с представительницей Великобритании Йоханной Контой (19).
Обновлено в 10:16
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Шестой апелляционный административный суд Украины не стал отменять решение Окружного админсуда по иску к Кабмину и "Нафтогазу" относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.
Обновлено в 04:33
Авто
Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года
Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.
Обновлено в 02:03
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02
Экономика
В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»
По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку
Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.
Обновлено в 10:44
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Калифорнии землетрясение создало разлом, который видно из космоса
Произошедшее в пятницу землетрясение в американском штате Калифорния оставило в земле разлом, который заметен из космоса, сообщает портал SFGATE.com.
Обновлено в 10:20
Экономика
Принятие закона о цифровых финансовых активах могут перенести на осень
Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее.
Обновлено в 09:39
Энергетика
В Госдуме хотят поручить Счетной палате следить за ценами на бензин
Депутаты Госдумы могли бы поручить Счетной палате заниматься мониторингом заморозки цен на бензин, а также контролем использования бюджетных средств нефтяными компаниями.
Обновлено в 09:03
Политика
Володин объявил внеочередное заседание Совета Госдумы
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:29
Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась
Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
Детали происшествия относятся к гостайне. С родственников погибших и пострадавших взяли подписки о неразглашении.
Обновлено в 09:09
Технологии
Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры
Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.
Обновлено в 07:10