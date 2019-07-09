Футбол

Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тураRT на русском 06:17

Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
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Сергей Прядкин: «Решение по ВАР принято. Задача - запуск с первого тура нового сезона»

Спорт-Экспресс05:37

Прядкин: использование VAR на всех матчах тура в РПЛ возможно ближе к концу года

ТАСС07:57

Прядкин: постараемся запустить VAR с первого тура РПЛ

Чемпионат05:56

Сергей Прядкин: «Поставлена задача запустить систему VAR с первого тура»

Матч ТВ05:47

Сергей Прядкин: «Поставлена задача запустить систему VAR с первого тура»

Sportbox.RU05:47

Прядкин: РПЛ постарается запустить VAR с первого тура чемпионата России

РИА Новости05:39

Прядкин: «Постараемся запустить VAR с 1-го тура РПЛ, но она будет не на всех матчах»

Sport24.ru05:42
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