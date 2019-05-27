Футбол

Прядкин: весенняя часть РПЛ прошла в ожесточенной борьбеРИА Новости 06:33

Весенняя часть чемпионата России по футболу прошла в ожесточенной и бескомпромиссной борьбе, заявил глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин. В воскресенье завершился сезон-2018/19 РПЛ.
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Сергей Прядкин – о расширении премьер-лиги, ВАР и итогах сезона-2018/19

Спорт-Экспресс10:35

Прядкин подвел итоги сезона-2018/19 РПЛ

ProstoProSport06:24

Прядкин: «Мы отстояли 6-е место в рейтинге УЕФА. Надеемся на сохранение динамики»

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Прядкин: весенняя часть РПЛ прошла в ожесточенной борьбе

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Прядкин: среднее количество зрителей на матчах РПЛ — 16 817 человек

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Прядкин: чемпионат России по футболу по интриге входит в шестерку лучших в Европе

ТАСС06:47
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Lada Xray Cross отзывают из-за дефекта рулевого управления

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49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз

Обновлено в 08:15
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
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Происшествия

В Германии осудили членов «шариатской полиции»

Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».
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Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального

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Голкипер «Спартака» Александр Максименко выразил слова поддержки в адрес болельщиков клуба после завершения сезона.
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Политика

Süddeutsche Zeitung (Германия): Россия потерпела фиаско (Süddeutsche Zeitung)

25 ноября 2018 года в нарушении международного права российские пограничники напали на корабли и арестовали моряков в Черном море недалеко от аннексированного Россией Крыма.
Обновлено в 09:19
Политика

Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов

Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело

В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

На берегу Москвы-реки нашли череп

Обновлено в 08:47
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» в аэропорту 30 пассажиров

Самолет украинской авиакомпании МАУ вылетел в Одессу из киевского аэропорта Борисполь, не взяв на борт около 30 человек.
Обновлено в 07:48
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
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Происшествия

Мальчик на качелях рядом с пожаром стал символом невозмутимости в сети

На заднем плане видео несколько людей смотрят на большой пожар, в тот же самый момент мальчик на переднем плане качается на качелях, почти не обращая внимания на горящий дом.
Обновлено в 03:34
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
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Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских

Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров

Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Авто

Tesla искусственно урезала функцонал базовой версии Model 3

По мнению Electrek, Tesla может заставить владельцев базового Model 3, уже привыкших ко всем опциям, доплатить за пакет Plus или заблокировать лишние функции.
Обновлено в 09:57
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Футбол

Капитан «Реала» может уехать в Китай

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может переехать в Китай, сообщает "Советский спорт".
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Музыка

Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире

Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44
Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Общество

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Карельский историк получил девять лет колонии по делу о педофилии

Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии общего режима директора местного краеведческого музея и замруководителя карельского отделения «Мемориал» Сергея Колтырина по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.
Обновлено в 10:17
Космос

В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество

Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Авто

Kia готовит новое поколение Kia Optima

Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие

Пентагон закупит российские боеприпасы

Обновлено в 06:50
Происшествия

На месте строительства гоночной трассы под Петербургом упали леса

Строительные леса обрушились на строящемся автодроме «Игора-драйв» в Ленинградской области, пострадали семь человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.
Обновлено в 07:01
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