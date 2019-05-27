Футбол
Прядкин: весенняя часть РПЛ прошла в ожесточенной борьбеРИА Новости 06:33
Весенняя часть чемпионата России по футболу прошла в ожесточенной и бескомпромиссной борьбе, заявил глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин. В воскресенье завершился сезон-2018/19 РПЛ.
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Авто
Lada Xray Cross отзывают из-за дефекта рулевого управления
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Шоу-бизнес
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз
Обновлено в 08:15
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
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Обновлено в 10:48
Происшествия
В Германии осудили членов «шариатской полиции»
Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».
Обновлено в 09:49
Политика
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.
Обновлено в 10:33
Футбол
Максименко поблагодарил болельщиков за поддержку
Голкипер «Спартака» Александр Максименко выразил слова поддержки в адрес болельщиков клуба после завершения сезона.
Обновлено в 04:14
Политика
Süddeutsche Zeitung (Германия): Россия потерпела фиаско (Süddeutsche Zeitung)
25 ноября 2018 года в нарушении международного права российские пограничники напали на корабли и арестовали моряков в Черном море недалеко от аннексированного Россией Крыма.
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Политика
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
На берегу Москвы-реки нашли череп
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Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» в аэропорту 30 пассажиров
Самолет украинской авиакомпании МАУ вылетел в Одессу из киевского аэропорта Борисполь, не взяв на борт около 30 человек.
Обновлено в 07:48
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Мальчик на качелях рядом с пожаром стал символом невозмутимости в сети
На заднем плане видео несколько людей смотрят на большой пожар, в тот же самый момент мальчик на переднем плане качается на качелях, почти не обращая внимания на горящий дом.
Обновлено в 03:34
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Авто
Tesla искусственно урезала функцонал базовой версии Model 3
По мнению Electrek, Tesla может заставить владельцев базового Model 3, уже привыкших ко всем опциям, доплатить за пакет Plus или заблокировать лишние функции.
Обновлено в 09:57
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Футбол
Капитан «Реала» может уехать в Китай
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может переехать в Китай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:34
Музыка
Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире
Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Общество
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
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Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Карельский историк получил девять лет колонии по делу о педофилии
Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии общего режима директора местного краеведческого музея и замруководителя карельского отделения «Мемориал» Сергея Колтырина по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.
Обновлено в 10:17
Космос
В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество
Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Авто
Kia готовит новое поколение Kia Optima
Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие
Пентагон закупит российские боеприпасы
Обновлено в 06:50
Происшествия
На месте строительства гоночной трассы под Петербургом упали леса
Строительные леса обрушились на строящемся автодроме «Игора-драйв» в Ленинградской области, пострадали семь человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.
Обновлено в 07:01