Футбол
Прядкин: весенняя часть РПЛ прошла в ожесточенной борьбеРИА Новости 06:33
Весенняя часть чемпионата России по футболу прошла в ожесточенной и бескомпромиссной борьбе, заявил глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин. В воскресенье завершился сезон-2018/19 РПЛ.
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Кино
Шарик загипнотизировал Печкина в новой серии «Простоквашино»
Обновлено в 04:27
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Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
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Шоу-бизнес
Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем
Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в инстаграме откровенный снимок с мужем Алексеем Потапенко.
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Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
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Обновлено в 00:57
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Транспорт
ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая
Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая.
Обновлено 25 мая в 08:01
Здоровье
Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери
Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
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Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Директор карельского музея Колтырин осужден на 9 лет за педофилию
Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Колтырин признал свою вину. Медвежьегорский музей был организован в 1962 году.
Обновлено в 09:00
Футбол
Шомуродов продлил контракт с «Ростовом»
Как стало известно "СЭ", нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов подписал новое соглашение с клубом, продлив прежний контракт еще на три года.
Обновлено в 07:46
Авто
Mazda 3 с мотором SkyActiv-X может существенно подорожать
Как оказалось, авто будет работать на базе SkyActiv-X и будет стоить в среднем на четверть дороже, чем актуальная модификация с двухлитровым мотором.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Экономика
Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года
Курс биткоина впервые с 2017 года приблизился к отметке в $9 тыс. Об этом пишет Bloomberg 27 мая.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти
Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе.
Обновлено в 09:01
Авто
Минниханов показал новый завод каркасов кабин в Челнах
На заводе будут производить каркасы кабин для грузовиков на основании аналогичного элемента фирмы Daimler для установки на грузовики Mercedes-Benz и на новые модели «КАМАЗа».
Обновлено в 07:26
Общество
Финские учителя пожаловались на Рамадан
Финские школьные учителя пожаловались, что суровые правила исламского поста в священный месяц Рамадан негативно сказываются на успеваемости учеников-мусульман.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте
Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Познер рассказал, смог бы он стрелять в Чубайса или нет
Телеведущий Владимир Познер заявил, что, если бы у него в руках был заряженный пистолет, он не стал бы стрелять в одного из идеологов реформ 1990-х, Анатолия Чубайса.
Обновлено в 06:45
Общество
Жириновский поддержал женщин, не желающих иметь детей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в защиту женщин, которые осознанно отказываются от семейной жизни и рождения детей.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Алена Водонаева грубо наехала на Риту Дакоту
Неожиданно к разговору подключилась Дакота, высказав мнение, что Алену можно только пожалеть.
Обновлено в 08:59
Культура
В Лувре усомнились в принадлежности «Списителя мира» кисти да Винчи
Эксперты Лувра сомневаются, что картина «Спаситель мира» принадлежит кисти Леонардо да Винчи.
Обновлено в 08:56
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество
Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников
Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Общество
Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind
Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.
Обновлено в 08:29