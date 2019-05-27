Прядкин сообщил, когда будет представлен календарь на новый сезон РПЛSportbox.RU 07:10

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда будет готов календарь чемпионата России сезона-2019/2020.

Прядкин сообщил, когда будет представлен календарь на новый сезон РПЛ

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