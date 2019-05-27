Футбол

Прядкин сообщил, когда будет представлен календарь на новый сезон РПЛSportbox.RU 07:10

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда будет готов календарь чемпионата России сезона-2019/2020.
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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