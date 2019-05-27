Футбол
Прядкин сообщил, когда будет представлен календарь на новый сезон РПЛSportbox.RU 07:10
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда будет готов календарь чемпионата России сезона-2019/2020.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Происшествия
Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео
Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии
"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика
Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»
Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Космос
Это еще повторится. Астраханцам объяснили, как появилось видео с «поездом» в небе
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Подмосковье ребенок оказался в реанимации после нападения собаки
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Польше произошла стрельба в школе
В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе.
Обновлено в 07:39
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Игры
Paradox анонсирует новую глобальную стратегию на PDXCON 2019
PDXCON 2019 пройдет с 19 по 20 октября, на ивент Paradox привезет играбельную версию Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и покажет стратегию от Джона Ромеро (John Romero).
Обновлено в 05:47
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Американские военные хотят купить российские патроны
Речь идет о патронах для пистолетов ТТ и ПМ, автомата АК-47, ручных пулеметов РПК и ПКМ, тяжелых пулеметов ДШК и снайперской винтовки Драгунова, сообщает издание Defense Blog.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Второй муж Марии Шукшиной при разводе украл у нее сына
В период развода Касаткин решил поквитаться с Шукшиной, и украл их общего сына.
Обновлено в 03:36
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Дагестане в лобовом ДТП погибли три человека
В результате ДТП пострадали шесть человек, из них трое погибли.
Обновлено в 07:08
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии
Забавный инцидент произошёл в порту Гамбурга с парусником «Мир» из Санкт-Петербурга. Учебное судно нечаянно снесло микроавтобус на пристани.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.
Обновлено вчера в 23:10
Авто
BMW построит в России новый завод с выходом к морю
Обновлено в 07:01
Экономика
РБК: «Утконос» возглавит бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски
Бывший гендиректор онлайн-гипермаркета Ozon Дэнни Перекальски займет пост гендиректора интернет-ритейлера «Утконос», сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:15
Экономика
Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42