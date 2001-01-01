Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в интервью "СЭ" рассказал об изменениях в формате Олимп-Кубка России. По его словам, в следующем сезоне по два матча команды может быть будут играть только в 1/2 финала.

Прядкин рассказал об изменениях в Олимп-Кубке России

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