Футбол

Прядкин рассказал об изменениях в Олимп-Кубке России
Спорт-Экспресс
вчера в 23:55

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в интервью "СЭ" рассказал об изменениях в формате Олимп-Кубка России. По его словам, в следующем сезоне по два матча команды может быть будут играть только в 1/2 финала.
Спорт-Экспрессвчера в 23:55

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Прядкин рассказал об изменениях в Олимп-Кубке России

Спорт-Экспрессвчера в 23:55

«Не будут у нас играть в манежах»: РПЛ подтвердила свой запрет для ФК «Енисей»

7 канал Красноярсквчера в 20:32
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Бывший сотрудник КГБ СССР, ФАПСИ,ФПС,ФСБ России, полковник запаса, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности.
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Общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации. Занимается организацией и проведением спортивных мероприятий по футболу во всех его разновидностях на национальном уровне, формированием и подготовкой спортивных сборных команд страны, повышением роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни.
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