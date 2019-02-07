Футбол

Прядкин оправдался за отсутствие пива на стадионахNews.ru 05:16

Исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) и президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал появление алкогольных напитков в продаже на стадионах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прядкин заявил, что офис РФС не переедет в Петербург из-за Дюкова

Нева Спорт05:14

Глава РФПЛ оценил перспективу возвращения пива на стадионы

Интерфакс-Спорт05:26

Дюков уйдет из «Зенита» после избрания президентом РФС

Фонтанка.Ру15 февраля в 19:02

Прядкин: РФС и половина «Зенита» не переедут в Москву после назначения Дюкова

Чемпионат04:36

Сергей Прядкин: После избрания президентом Дюков не перевезет РФС в Питер

Спорт день за днем05:06

Прядкин оправдался за отсутствие пива на стадионах

News.ru05:16

Прядкин ожидает структурных изменений в РФС после прихода Дюкова

РИА Новости04:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Политика

Путин анонсировал налоговые льготы для многодетных семей

Обновлено в 04:32
Политика

Путин предложил выплачивать 1 млн р учителям за переезд в село

Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере 1 млн рублей будут получать педагоги, которые захотят переехать в сёла и малые города, - сказал Путин.
Обновлено в 05:37
Финансы

Путин: впервые в истории резервы России покрывают внешний долг

Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что впервые в истории резервы России полностью покрывают внешний долг.
Обновлено в 05:01
Политика

Путин пригрозил в ответ на размещение американских ракет в Европе

Россия будет вынуждена принять зеркальные и асимметричные меры в случае размещения американских ракет в Европе, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 05:49
Политика

Путин поручил создать отечественный бренд «зеленой» продукции

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству создать отечественный бренд «зеленой» продукции, в производстве которой будут применяться только безопасные для здоровья человека технологии.
Обновлено в 05:42
Политика

Президент России призвал решить проблему утилизации мусора

Проблемами мусора главе государства несколько лет назад пришлось заняться лично, когда на прямую линию стали поступать жалобы граждан, которым довелось жить рядом с растущими свалками бытовых отходов.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд

В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Политика

Путин поручил разобраться с делами на предпринимателей

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Верховному суду проанализировать ситуацию с уголовными делами в отношении предпринимателей и представить соответствующие предложения.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Подмосковье в столовой школы обрушилась кровля

Кровля школьной столовой обрушилась на площади около 150 квадратных метров в городском округе Можайский Московской области, люди не пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.
Обновлено в 02:45
Политика

Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Политика

Путин поручил создать новые учебные программы и образовательные центры

Президент России Владимир Путин в очередной раз указал на значимость оказания поддержки инициативной молодежи и поручил создать в регионах новые научно-образовательные центры.
Обновлено в 05:25
Политика

Президент поручил облегчить визовый режим в РФ для туристов

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил цель повышения туристической привлекательности России.
Обновлено в 05:33
Политика

Путин пристыдил чиновников за высокомерное отношение к гражданам

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал от чиновников чуткого отношения к людям.
Обновлено в 04:45
Общество

Карл Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке

Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд завещал небольшую часть состояния своей кошке Шупетт.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие

СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Происшествия

Появилось видео накрывшей горнолыжников лавины в швейцарских Альпах

Один из горнолыжников, находившихся на склоне в момент схода лавины в швейцарских Альпах, опубликовал видео происшествия на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:41
Политика

Послы ЕС внесли в черный список восемь россиян, сообщил источник

Послы 28 стран Евросоюза внесли в черный список восемь россиян, передает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.
Обновлено в 05:20
Политика

Зеленский вновь возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Актер и шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине, его готовы поддержать на выборах 17,5% опрошенных и 19% из тех, кто намерен голосовать.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести

Елена Скрипаль, мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика

ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви

Проверка ЦБ в банке «Восточный», акционеры которого — структуры Baring Vostok Capital Partners и экс-владелец Юниаструм Банка — находятся в корпоративном конфликте, еще в августе 2018 года выявила проблемы с корпоративными кредитами.
Обновлено вчера в 18:03
Политика

Порошенко заявил, что лично выносил погибших с Майдана

Президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления в Ивано-Франковске на мероприятии, которое было посвящено событиям «евромайдана», заявил, что лично помогал выносить погибших с площади.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-начальника ярославской колонии

Уточняется, что Николаев будет находиться под домашним арестом до 20 марта.
Обновлено в 06:09
Политика

Визит Нетаньяху в Россию отменили

Россия и Израиль договорились отложить визит в Москву премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Обновлено в 05:43
Хоккей

Хоккейная лига ОАЭ намерена пригласить Овечкина и Малкина

У российских хоккеистов Александра Овечкина и Евгения Малкина, выступающих в КХЛ, появилась возможность завершить карьеры в весьма экзотическом для хоккея чемпионате - в лиге Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Симферополе загорелся завод пластмасс

Известно, что пожар начался в подвальном помещении, где находится склад предприятия.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Пиарщик звезды «Солдатов» прокомментировала избиение артиста

Обновлено в 03:59
Экономика

Минфин предложил на год отложить обязательный ввод касс для ИП

«С учетом проведения эксперимента по налогу на профессиональный доход прошу представить предложение о том, чтобы, до тех пор пока мы не установили по всей стране новый режим для лиц без наемных работников, перенести срок обязательного применения контрольно-кассовой техники такими налогоплательщиками, индивидуальными предпринимателями, на год», － заявил Силуанов.
Обновлено в 05:06
Политика

Шойгу попросил ретейлеров ввести скидки для обладателей орденов

После ввода преференций орденоносцам в сети магазинов «Военторг» глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к ретейлерам с предложением ввести систему льгот для обладателей военных наград.
Обновлено в 01:33
Авто

В России начались продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara

Японская компания Suzuki начинает продажи на российском рынке обновленного кроссовера Suzuki Vitara.
Обновлено в 06:11
ещё по теме
Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза с 19 декабря 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Валерьевич Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное