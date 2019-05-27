Футбол

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛСпорт-Экспресс 06:52

Президент РПЛ прокомментировал возможное расширение РПЛ, начиная с сезона-2020/21.
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Прядкин рассказал о поручении по расширению РПЛ

RT на русском07:59

РФПЛ создала рабочую группу по расширению лиги с сезона-2020/21

РИА Новости07:10

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ

Спорт-Экспресс06:52

Прядкин: есть поручение по расширению РПЛ, мы играем очень мало!

Чемпионат07:03

Прядкин: «РПЛ необходимо расширение, но все должно быть постепенно, без мучений»

Sport24.ru06:59

Коллегиальное решение клубов РПЛ по расширению лиги будет направлено в РФС

ТАСС07:10

Прядкин: Можно расширить РПЛ и до 20 клубов, главное - экономическое обоснование

Советский спорт06:51
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Авто

КамАЗ и Daimler запустили новый завод

Обновлено в 14:48
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Политика

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку до выборов в Раду

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее интервью Луценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV, он уйдет с должности генпрокурора Украины после выборов в Раду и уйдет в политику.
Обновлено в 21:28
Экономика

Россиянам пересчитают пенсии по-новому

В соответствии с приказом Минтруда, вступающим в силу 26 мая, социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:02
Политика

Избранный президент Литвы рассказал, какими будут отношения с Россией

Победитель президентских выборов в Литве Гитанас Науседа рассказал о том, какими будут отношения между Вильнюсом и Москвой после его избрания на высший пост.
Обновлено в 20:24
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Общество

Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Экономика

Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям

Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".
Обновлено в 02:34
Политика

Киев захотел международного статуса для Керченского пролива

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Музыка

Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади

Обновлено в 17:25
Общество

В Приморье почти пять тысяч человек остались без света из-за циклона

Обновлено в 19:48
Политика

На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России

Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Политика

Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ

Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.
Обновлено в 20:57
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Политика

Покровитель Зеленского предрек ему судьбу Порошенко

Владимир Зеленский закончит как Петр Порошенко, если не будет принимать своих решений.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке

Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-Лигу

В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
Обновлено в 11:55
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
Обновлено в 03:31
Космос

В Башкирии сняли на видео «небесный поезд» из спутников Илона Маска

Жители Башкирии сняли на видео необычное явление, как по ночному небу движется «небесный поезд» из 60 спутников связи.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Здоровье

Составлен список самых бесполезных советов врачей

Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено в 18:13
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Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Обновлено в 18:53
Игры

NVIDIA бесплатно раздаст перевыпуск Quake II с современной графикой

NVIDIA объявила о выпуске ремейка классической игры Quake II RTX с современной графикой.
Обновлено в 08:30
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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