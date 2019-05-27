Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛСпорт-Экспресс 06:52

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ

Политика Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку до выборов в Раду Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее интервью Луценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV, он уйдет с должности генпрокурора Украины после выборов в Раду и уйдет в политику.

Экономика Россиянам пересчитают пенсии по-новому В соответствии с приказом Минтруда, вступающим в силу 26 мая, социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума.

Политика Избранный президент Литвы рассказал, какими будут отношения с Россией Победитель президентских выборов в Литве Гитанас Науседа рассказал о том, какими будут отношения между Вильнюсом и Москвой после его избрания на высший пост.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Авто Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Общество Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Экономика Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".

Политика Киев захотел международного статуса для Керченского пролива Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.

Политика На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.

Политика Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.

Политика Покровитель Зеленского предрек ему судьбу Порошенко Владимир Зеленский закончит как Петр Порошенко, если не будет принимать своих решений.

Происшествия Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.

Политика В России могут ужесточить правила призыва в армию Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.

Космос В Башкирии сняли на видео «небесный поезд» из спутников Илона Маска Жители Башкирии сняли на видео необычное явление, как по ночному небу движется «небесный поезд» из 60 спутников связи.

Общество Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.

Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Составлен список самых бесполезных советов врачей Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.