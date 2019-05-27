Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛСпорт-Экспресс 06:52

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ

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