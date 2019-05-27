Футбол
Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛСпорт-Экспресс 06:52
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.
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Прядкин: Можно расширить РПЛ и до 20 клубов, главное - экономическое обоснование
Советский спорт06:51
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Политика
Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков
МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье
Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 10:20
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено 24 мая в 14:12
Политика
Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС
Юмашев и Теодосину выдвинуты в совет директоров МТС в качестве независимых директоров.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте
Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Американские СМИ оценили шансы НАТО победить Россию без помощи США
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило шансы Европы противостоять России в том случае, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России
Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Космос
Запуск космических ракет и электрификация Севера. Кто создаёт инновации в Воронеже
Освоение крайнего севера начинается в цехах научно-производственного предприятия «ИнтерПолярис».
Обновлено в 03:11
Авто
Студенты готовят грузовой пикап на базе Skoda Kodiaq Mountiaq
35 студентов дизайнерской школы чешского бренда Skoda занялись созданием нового концептуального пикапа.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Армия Сирии отразила нападение боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Кличко показал треснутый стеклянный мост в Киеве
На второй день после открытия в Киеве треснул новый пешеходно - велосипедный мост. 26 мая в Киеве был открыт новый стеклянный мост.
Обновлено в 01:32
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:05
Политика
На выборах президента Литвы победил Гитанас Науседа
Во втором туре выборов президент Литвы победил бывший советник президента SEB Bank, экономист Гитанас Науседа, который участвовал в избирательной кампании как независимый кандидат.
Обновлено в 00:38
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Здоровье
Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов
Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Политика
Президент Сербии предрек нападение албанцев на сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает нападение албанцев на сербов в Косово.
Обновлено в 12:48
Космос
Впервые в космосе с помощью CRISPR была отредактирована ДНК
Астронавты изучали, как работают механизмы восстановления ДНК в космосе, поэтому они разрезали нити генетического кода гриба в нескольких местах, чтобы имитировать радиационное повреждение.
Обновлено в 05:32
Футбол
Доннарумма не вызван в сборную Италии на матчи отбора к Евро-2020
Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини назвал состав команды на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 13:11
Футбол
Слуцкий сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Макарена» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом», Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Обновлено в 12:50
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты
Новый iPhone позволит подключить две пары AirPods одновременно
Владельцы грядущего iPhone смогут, таким образом, подключить к смартфону две пары беспроводных наушников AirPods.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Украина должна начать переговоры с РФ, заявил генерал ВСУ
Генерал ВСУ и экс-председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко объяснил, почему Украина должна начать переговоры с Россией.
Обновлено в 14:51
Общество
Доход Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2018 году заработал 6,1 млн рублей.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
Обновлено в 13:59