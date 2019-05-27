Футбол

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛСпорт-Экспресс 06:52

Президент РПЛ прокомментировал возможное расширение РПЛ, начиная с сезона-2020/21.
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Прядкин рассказал о поручении по расширению РПЛ

RT на русском07:59

РФПЛ создала рабочую группу по расширению лиги с сезона-2020/21

РИА Новости07:10

Прядкин: Можно расширить РПЛ и до 20 клубов, главное - экономическое обоснование

Советский спорт06:51

Прядкин: есть поручение по расширению РПЛ, мы играем очень мало!

Чемпионат07:03

Прядкин: «РПЛ необходимо расширение, но все должно быть постепенно, без мучений»

Sport24.ru06:59

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ

Спорт-Экспресс06:52

Коллегиальное решение клубов РПЛ по расширению лиги будет направлено в РФС

ТАСС07:10
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Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Обновлено в 00:57
Происшествия

Директор карельского музея Колтырин осужден на 9 лет за педофилию

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Колтырин признал свою вину. Медвежьегорский музей был организован в 1962 году.
Обновлено в 09:00
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Авто

Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн

Обновлено в 05:06
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу с возлюбленным

Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака Мария сыграла свадьбу со своим возлюбленным. Сейчас девушка ждет второго ребенка.
Обновлено в 07:58
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Политика

Власти Китая резко ужесточили проверку россиян при въезде в страну

Власти Китая резко ужесточили проверку россиян при въезде в страну.
Обновлено в 04:13
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Политика

Путин призвал бороться с избыточным давлением на бизнес

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой снизить административную нагрузку на бизнес.
Обновлено в 08:06
Финансы

В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Кино

Джеймс Макэвой покидает актерский состав «Людей Икс»

Обновлено в 01:23
Здоровье

Ушел из жизни заслуженный врач России Владимир Шорников

Заведующий хирургическим отделением Республиканской больницы имени Баранова, заслуженный врач России скоропостижно скончался в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Транспорт

На трассе «Таврида» возводятся надземные пешеходные переходы

Автомагистраль "Таврида" в будущем станет главной транспортной дорогой Крыма, она соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 03:41
Общество

В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники

Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
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Познер рассказал, смог бы он стрелять в Чубайса или нет

Телеведущий Владимир Познер заявил, что, если бы у него в руках был заряженный пистолет, он не стал бы стрелять в одного из идеологов реформ 1990-х, Анатолия Чубайса.
Обновлено в 06:45
Футбол

Федор Чалов: «Когда фанаты кричали мое имя, пошли мурашки по коже»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги сезона-2018/19 и рассказал об ощущениях на матче 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (6:0), сообщает официальный Youtube-канал армейцев.
Обновлено в 05:53
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УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
Происшествия

Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
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Экономика

Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян

В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
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Патриарх Кирилл рассказал, сколько храмов в сутки строит РПЦ

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Максим Галкин показал, как проводит время с сыном

Несмотря на плотный рабочий график, ведущий и юморист Максим Галкин старается проводить достаточно времени в кругу своей семьи, в особенности с детьми, дабы они не чувствовали себя обделенными отцовским вниманием.
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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