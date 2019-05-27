Футбол
Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛСпорт-Экспресс 06:52
Президент РПЛ прокомментировал возможное расширение РПЛ, начиная с сезона-2020/21.
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Прядкин: Можно расширить РПЛ и до 20 клубов, главное - экономическое обоснование
Советский спорт06:51
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Происшествия
Директор карельского музея Колтырин осужден на 9 лет за педофилию
Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Колтырин признал свою вину. Медвежьегорский музей был организован в 1962 году.
Обновлено в 09:00
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Авто
Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу с возлюбленным
Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака Мария сыграла свадьбу со своим возлюбленным. Сейчас девушка ждет второго ребенка.
Обновлено в 07:58
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Политика
Власти Китая резко ужесточили проверку россиян при въезде в страну
Власти Китая резко ужесточили проверку россиян при въезде в страну.
Обновлено в 04:13
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин призвал бороться с избыточным давлением на бизнес
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой снизить административную нагрузку на бизнес.
Обновлено в 08:06
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Кино
Джеймс Макэвой покидает актерский состав «Людей Икс»
Обновлено в 01:23
Здоровье
Ушел из жизни заслуженный врач России Владимир Шорников
Заведующий хирургическим отделением Республиканской больницы имени Баранова, заслуженный врач России скоропостижно скончался в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Транспорт
На трассе «Таврида» возводятся надземные пешеходные переходы
Автомагистраль "Таврида" в будущем станет главной транспортной дорогой Крыма, она соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 03:41
Общество
В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники
Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Политика
Познер рассказал, смог бы он стрелять в Чубайса или нет
Телеведущий Владимир Познер заявил, что, если бы у него в руках был заряженный пистолет, он не стал бы стрелять в одного из идеологов реформ 1990-х, Анатолия Чубайса.
Обновлено в 06:45
Футбол
Федор Чалов: «Когда фанаты кричали мое имя, пошли мурашки по коже»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги сезона-2018/19 и рассказал об ощущениях на матче 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (6:0), сообщает официальный Youtube-канал армейцев.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Экономика
Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян
В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, сколько храмов в сутки строит РПЦ
Обновлено вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как проводит время с сыном
Несмотря на плотный рабочий график, ведущий и юморист Максим Галкин старается проводить достаточно времени в кругу своей семьи, в особенности с детьми, дабы они не чувствовали себя обделенными отцовским вниманием.
Обновлено в 06:39
Авто
Минниханов показал новый завод каркасов кабин в Челнах
На заводе будут производить каркасы кабин для грузовиков на основании аналогичного элемента фирмы Daimler для установки на грузовики Mercedes-Benz и на новые модели «КАМАЗа».
Обновлено в 07:26