Футбол
Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛСпорт-Экспресс 06:52
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.
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Прядкин: Можно расширить РПЛ и до 20 клубов, главное - экономическое обоснование
Советский спорт06:51
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Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла 13-ю ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
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Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
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Происшествия
Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео
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В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
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Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
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Политика
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Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Путин поговорил с Титовым о мере пресечения для предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым заявил о необходимости проанализировать его предложение о мере пресечения для предпринимателей.
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С начала года цены на нефть выросли на 45% и поводом такого роста послужило сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ с целью ее стабилизации.
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Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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