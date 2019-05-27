Футбол

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛСпорт-Экспресс 06:52

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.
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Сергей Прядкин: «Пусть клубы без соответствующей инфраструктуры даже не ставят задачу выхода в премьер-лигу»

Матч ТВ07:10

РФПЛ создала рабочую группу по расширению лиги с сезона-2020/21

РИА Новости07:10

Прядкин: «РПЛ необходимо расширение, но все должно быть постепенно, без мучений»

Sport24.ru06:59

Прядкин: есть поручение по расширению РПЛ, мы играем очень мало!

Чемпионат07:03

Коллегиальное решение клубов РПЛ по расширению лиги будет направлено в РФС

ТАСС07:10

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ

Спорт-Экспресс06:52

Прядкин: Можно расширить РПЛ и до 20 клубов, главное - экономическое обоснование

Советский спорт06:51
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Гаджеты

В Windows прекратили сотрудничество с Huawei

Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии

"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено вчера в 18:57
Футбол

Прядкин сообщил, когда будет представлен календарь на новый сезон РПЛ

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда будет готов календарь чемпионата России сезона-2019/2020.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Наука

Российские медики доказали эффективность имплантации гибких опорных колец при операции на сердце

Исследователи Центра Мешалкина доказали преимущество гибких опорных колец в коррекции сопутствующей трикуспидальной недостаточности у пациентов, перенесших операцию на митральном клапане сердца.
Обновлено 25 мая в 13:12
Экономика

Курс биткоина обновил годовой рекорд

Курс биткоина в понедельник, 27 мая, поднимался до $8910, достигнув максимального значения с мая 2018 года.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Теннис

Кудерметова обыграла Возняцки в первом раунде Roland Garros

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла 13-ю ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
Обновлено в 07:17
Происшествия

Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом

На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео

Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.
Обновлено вчера в 23:10
Кино

Безруков рассказал о политике в современном российском кино

Обновлено в 04:22
Экономика

На Среднем Урале могут появиться семь новых долгостроев

Семь строящихся жилых домов в Свердловской области находятся в зоне риска и могут быть заморожены.
Обновлено в 07:22
Транспорт

Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России

Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
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УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
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Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
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Путин поговорил с Титовым о мере пресечения для предпринимателей

Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым заявил о необходимости проанализировать его предложение о мере пресечения для предпринимателей.
Обновлено в 07:38
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В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
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Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами

Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
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Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
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На нефть «давят» запасы сырья в США

С начала года цены на нефть выросли на 45% и поводом такого роста послужило сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ с целью ее стабилизации.
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Как пристроить планшет на приборке — простой совет

Пара противоскользящих ковриков за 100 рублей позволит установить планшет враспор между панелью приборов и ветровым стеклом.
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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