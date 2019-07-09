Безусловно, есть разные варианты увеличения матчей в сезон: плей-офф, разделение на восьмерки, шестерки - разные варианты есть, будем обсуждать. В 2022 году практически на полтора месяца будут сокращены национальные чемпионаты из-за турнира в Катаре. Мы представляем, как ужаться.

Увеличение числа команд-участниц элитного дивизиона чемпионата России по футболу можно рассматривать только после 2022 года, заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

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Экономика Россияне экономят на своем здоровье По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, такая ситуация объясняется падением реальных доходов россиян.

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