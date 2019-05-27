Прядкин: Сёмин каждый год жалуется на календарь, я устал объяснятьЧемпионат 07:22

Структура календаря утверждена. До 31 мая мы окончательно получим предложения клубов по календарю. К 6 июня, когда у нас будет общее собрание лиги, мы предоставим календарь. У нас есть соответствующие критерии, которые во многом касаются погодных условий.

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Прядкин: Сёмин каждый год жалуется на календарь, я устал объяснять

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