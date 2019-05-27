Футбол
Прядкин: Сёмин каждый год жалуется на календарь, я устал объяснятьЧемпионат 07:22
Юрий Павлович Сёмин жалуется каждый год, я устал объяснять. Он из года в год жалуется на календарь.
Читать в источнике
Оценить
Структура календаря утверждена. До 31 мая мы окончательно получим предложения клубов по календарю. К 6 июня, когда у нас будет общее собрание лиги, мы предоставим календарь. У нас есть соответствующие критерии, которые во многом касаются погодных условий.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Шесть вирусов, которые выбирались с учётом нанесённого ими экономического ущерба, были заключены в 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четверых сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Авто
Mazda в России отзывает более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3
Обновлено в 05:51
Происшествия
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Музыка
Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире
Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44
Футбол
Президент «Тамбова»: задача клуба на следующий сезон – попадание в ЛЕ
Футбольный клуб "Тамбов", вышедший в Российскую премьер-лигу, ставит на следующий сезон задачу попасть в Лигу Европы, заявил заместитель главы администрации области, президент клуба Арсен Габуев.
Обновлено в 09:47
Политика
Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы России в Керченском проливе.
Обновлено в 10:09
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Минтруда, в соответствии с которыми устанавливается новый порядок расчета социальной доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Мальчик на качелях рядом с пожаром стал символом невозмутимости в сети
На заднем плане видео несколько людей смотрят на большой пожар, в тот же самый момент мальчик на переднем плане качается на качелях, почти не обращая внимания на горящий дом.
Обновлено в 03:34
Кино
Джеймс Макэвой покидает актерский состав «Людей Икс»
Обновлено в 01:23
Политика
Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России
Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Финансы
ЮниКредит Банк подключился к Системе быстрых платежей
В середине апреля начальник управления инноваций Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников рассказал, что в ближайшее время к Системе быстрых платежей ЦБ подключатся банки «Открытие», ЮниКредит и «Русский стандарт».
Обновлено в 09:37
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии
Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Экономика
Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц
По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.
Обновлено в 10:23
Происшествия
СК возбудил дело против сына экс-сенатора, сбившего сотрудника ДПС
Обновлено вчера в 23:59
Кино
Стала известна реакция актеров из «Игры престолов» на концовку сериала
Компания HBO показала зрителям фильм "Последний дозор", в котором рассказывается о создании финального сезона сериала.
Обновлено в 09:00
Общество
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Серфер попал под «метеор» у Васильевского острова в Петербурге
В Финском заливе ищут серфера, пропавшего после столкновения со скоростным судном у Васильевского острова, сообщают в МЧС.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Карельский историк получил девять лет колонии по делу о педофилии
Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии общего режима директора местного краеведческого музея и замруководителя карельского отделения «Мемориал» Сергея Колтырина по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Политика
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.
Обновлено в 10:33