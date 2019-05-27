Футбол

Прядкин: Сёмин каждый год жалуется на календарь, я устал объяснятьЧемпионат 07:22

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Юрий Павлович Сёмин жалуется каждый год, я устал объяснять. Он из года в год жалуется на календарь.
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Сергей Прядкин
Структура календаря утверждена. До 31 мая мы окончательно получим предложения клубов по календарю. К 6 июня, когда у нас будет общее собрание лиги, мы предоставим календарь. У нас есть соответствующие критерии, которые во многом касаются погодных условий.
— Сергей ПрядкинРИА Новости 07:14

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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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