Футбол
Прядкин: Сёмин каждый год жалуется на календарь, я устал объяснятьЧемпионат 07:22
Юрий Павлович Сёмин жалуется каждый год, я устал объяснять. Он из года в год жалуется на календарь.
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Структура календаря утверждена. До 31 мая мы окончательно получим предложения клубов по календарю. К 6 июня, когда у нас будет общее собрание лиги, мы предоставим календарь. У нас есть соответствующие критерии, которые во многом касаются погодных условий.
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Глава лава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста федерального телеканала "Россия 24" во время интервью.
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Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.
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Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон
Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
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На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
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В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
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Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
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В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
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«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным
«Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.
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Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей
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Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады
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Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
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Пять самых острых вопросов, которые беспокоят москвичей с наступлением лета
Корреспонденты «ВМ» задали экспертам пять самых острых вопросов, которые беспокоят москвичей с наступлением лета.
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Антон Гусев назвал «чушью» слухи о лишении Евгении Феофилактовой родительских прав
В пабликах цитируют Гусева, который называет ребенка «женоподобным слюнтяем», а также угрожает лишить Женю родительских прав.
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