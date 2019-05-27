Футбол

Прядкин: Прирост зрительской посещаемости в сезоне РПЛ составил 20%Советский спорт 06:20

Здорово, что каждый клуб ставит перед собой цель завоевать чемпионство.С учетом возможных еврокубковых реформ здорово, что мы сохранили шестую позицию в рейтинге УЕФА. Прирост зрительской посещаемости составил солидные 20%, средняя посещаемость 16 817 зрителей на матчах.
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Около 70 человек эвакуировали из аэропорта в Южно-Сахалинске из-за звонка об угрозе взрыва

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Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
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В германском городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) при проведении строительных работ обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны.
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