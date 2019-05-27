Футбол
Прядкин: Прирост зрительской посещаемости в сезоне РПЛ составил 20%Советский спорт 06:20
Здорово, что каждый клуб ставит перед собой цель завоевать чемпионство.С учетом возможных еврокубковых реформ здорово, что мы сохранили шестую позицию в рейтинге УЕФА. Прирост зрительской посещаемости составил солидные 20%, средняя посещаемость 16 817 зрителей на матчах.
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Экономика
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Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
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Политика
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МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:26
Интернет
Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве
Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.
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Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
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Гаджеты
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Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
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Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
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Происшествия
Около 70 человек эвакуировали из аэропорта в Южно-Сахалинске из-за звонка об угрозе взрыва
Порядка 70 сотрудников и пассажиров аэропорта в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщили ТАСС во вторник в пресс-центре аэровокзала.
Обновлено в 21:32
Политика
Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины
Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Обновлено в 11:10
Политика
Избранный президент Литвы рассказал, какими будут отношения с Россией
Победитель президентских выборов в Литве Гитанас Науседа рассказал о том, какими будут отношения между Вильнюсом и Москвой после его избрания на высший пост.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес
Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством
Звезда проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева написала заявление в отделение полиции из-за угроз от неизвестного мужчины.
Обновлено в 19:10
Общество
«Пассивный доход может получать любой»: 20 способов получать деньги на карту «из ничего»
Business Insider перечисляет сразу 20 способов получения дополнительного заработка при небольшом вложении сил, денег и времени.
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Религия
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Согласно усреднённому показателю, три храма каждые 24 часа строит Российская православная церковь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено вчера в 08:21
Гаджеты
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Футбол
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Надеюсь, в этом году он перейдет к нам, — отметил функционер в эфире радио Onda Cero.
Обновлено в 20:17
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Наука
Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами
Обновлено в 07:19
Гаджеты
Последнее обновление Samsung Galaxy S10 приносит серьёзные проблемы
Пользователи смартфонов Samsung серии Galaxy S10 начали жаловаться на многочисленные проблемы с последним крупным обновлением программного обеспечения с маркировкой XXU1ASE5.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В германском Галле закрыли вокзал из-за старой авиабомбы
В германском городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) при проведении строительных работ обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны.
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Политика
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Авто
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Предполагается, что дизайн новых автомобилей марки Kia можно описать словами "молодой, вызывающий и классный".
Обновлено в 05:10
Общество
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Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге, сообщают «Ведомости».
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Культура
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Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Экономика
Россиянам пересчитают пенсии по-новому
В соответствии с приказом Минтруда, вступающим в силу 26 мая, социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:02