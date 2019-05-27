Футбол
Прядкин: Прирост зрительской посещаемости в сезоне РПЛ составил 20%Советский спорт 06:20
Здорово, что каждый клуб ставит перед собой цель завоевать чемпионство.С учетом возможных еврокубковых реформ здорово, что мы сохранили шестую позицию в рейтинге УЕФА. Прирост зрительской посещаемости составил солидные 20%, средняя посещаемость 16 817 зрителей на матчах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Трамп подарил императору Японии альт
Президент США Дональд Трамп привез в подарок императору Японии Нарухито альт.
Обновлено в 03:45
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Обновлено в 02:51
Общество
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Хоккей
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Политика
Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к смене режима в Иране.
Обновлено в 03:07
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Политика
США не смогут помешать террористам похищать людей на востоке Сирии
SNHR опубликовала статью, в которой спрашивает американцев, куда пропали без вести две тысячи человек с левобережья Евфрата, оккупированного США.
Обновлено в 06:37
Авто
Стартовали продажи нового Kia Sportage
Корейский автопроизводитель 27 мая дал старт продажам Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Авто
Лишенных прав автолюбителей хотят выслеживать с помощью камер
Поиск нарушителей планируется с помощью камер видеофиксации нарушений ПДД, после чего данные будут передаваться сотрудникам ГИБДД для оперативного перехвата проштрафовавшихся граждан.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии
"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Спор вокруг наследства Вороненкова едва не окончился дракой
Мать убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова и друг вдовы Вороненкова Марии Максаковой встретились на программе "Звезды сошлись" в эфире НТВ, чтобы поспорить о наследстве покойного.
Обновлено в 03:26
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»
Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Технологии
Google инвестирует 600 млн евро в новый дата-центр в финской Хамине
Новый дата-центр Google стоимостью 600 млн евро будет построен на территории бывшего целлюлозного завода в Хамине.
Обновлено в 04:57
Космос
В стартовавшую с Плесецка ракету «Союз-2.1б» ударила молния
Начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М ударила молния при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 07:05
Политика
Новый российский атомный ледокол «Урал» спустили на воду
В Санкт-Петербурге спустили на воду новый универсальный атомный ледокол "Урал", передает РИА "Новости".
Обновлено 25 мая в 08:23
Происшествия
Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Москве на Большой Очаковской улице полиция задержала протестующих против точечной застройки
Обновлено в 03:02
Политика
Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Подмосковье ребенок оказался в реанимации после нападения собаки
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео
Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Авто
Tesla вновь неудачно обновила автопилот
Последние несколько месяцев для компании Tesla выдались не самыми лучшими.
Обновлено в 07:19