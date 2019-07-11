с чего всё началось

Правительство предложило повысить минимальную зарплату. Размер МРОТ в 2020 году Закон гласит, что МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года. Минтруд предложил установить прожиточный минимум за 2 квартал в размере 12 130 рублей.

Минтруд установил МРОТ на 2020 год

Спорт Российские гимнастки завоевали золото в многоборье на Универсиаде Ранее сообщалось, что российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на летней Универсиаде в Неаполе.

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Политика Аваков оценил вынесенный в Италии приговор украинцу Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал информацию о том, что в Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.

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Происшествия В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

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Общество Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона Стражи порядка пресекли акцию протеста нелегальных мигрантов в парижском Пантеоне, вытеснив ее участников на улицу.

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Общество В Госдуме хотят разрешить образы людей и животных в рекламе алкоголя «Законопроектом предлагается установить положения, закрепляющие возможность использования в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, являющихся зарегистрированными в установленном порядке товарными знаками», – говорится в документе.

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Футбол В Туле начался матч «Арсенал» — «Динамо» Матч первого тура Российской Премьер-лиги «Арсенал» — «Динамо» стартовал в эти минуты в Туле на стадионе «Центральный».

Армия и оружие Басурин заявил о потерях ВСУ в Донбассе Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о потере 39 человек в результате боевых и небоевых действий в Донбассе.

Происшествия Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".

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Происшествия Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».

Театры Кандидатуру нового худрука театра Волкова не обсуждали с СТД Консультаций с Союзом театральных деятелей (СТД) РФ по поводу назначения нового худрука ярославского театра имени Волкова не проводилось, сообщается на официальном сайте организации.

Политика Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Наука Норвегия ответила на обвинения в расконсервации подлодки «Комсомолец» Норвежские специалисты не вскрывали корпус затонувшей советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».

Здоровье Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.