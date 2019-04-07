Финансы
Прожиточный минимум изменится на УкраинеРЕН ТВ вчера в 03:52
Вместе с прожиточным минимумом возрастут и минимальные пенсии. Пенсионеры теперь будут получать 1564 гривны вместо 1497. Также изменится размер алиментов и штрафов.
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На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников
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