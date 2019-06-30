Экономика

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводковГазета.Ru 12:05

Власти региона заверили, что мониторинг цен на продовольственные продукты и питьевую воду продолжится. Ранее сообщалось, что в Иркутской области отмечены факты повышения цен на воду и продукты в пострадавших от наводнения районах.
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Факты завышения цен на продукты и воду в зоне наводнения в Иркутской области не выявлены - власти

Интерфакс - Россия11:08

Повышение цен на продукты в зоне затопления в Иркутской области — фейк

Красная весна13:10

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

Газета.Ru12:05

В зоне наводнения под Иркутском не нашли фактов завышения цен на продукты

News.ru11:28

Сообщения о завышении цен в подтопленной Иркутской области не подтвердились

Взгляд.ру12:27

Специалисты не выявили завышение цен в пострадавших от наводнения районах Приангарья

ИрСити10:57
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Баскетбол

Российские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы

Женская сборная России по баскетболу со счетом 76:62 победила команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы и обеспечила себе место в плей-офф.
Обновлено в 14:11
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено 28 июня в 09:09
Происшествия

В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена

Обновлено в 13:56
Единоборства

Судья остановил бой ММА из-за большого количества крови

Обновлено в 07:57
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях

Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Футбол

ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в Австрии

Обновлено в 14:05
Происшествия

Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами

Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Арестована бывшая жена Цеповяза

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в воскресенье, 30 июня, арестовал на один месяц и 25 суток Наталью Стришнюю, бывшую супругу осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза.
Обновлено в 08:13
Футбол

Сборная Мадагаскара выиграла группу на своем первом Кубке Африки

Сборная Мадагаскара обыграла Нигерию в матче третьего тура группового этапа Кубка Африки-2019 (2:0). Голы забили Лалаина Номенджанахари и Каролюс Андриамациноро.
Обновлено в 13:55
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:08
Авто

Смазка для ступичных подшипников

Смазка передних подшипников защищает детали ступичного механизма от излишнего трения, помогая колесу легче вращаться, снижает нагрузку на ходовую часть.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без макияжа

Юлия Ковальчук удивила их фотосессией без макияжа, получив много лестных комплиментов в свой адрес.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Политика

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Политика

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Автоспорт

Хэмилтон: не могли гоняться из-за перегрева — нужно исправить проблему

Обновлено в 13:33
Происшествия

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Спорт

Сборная России выиграла общекомандный зачет Европейских игр в Минске

Сегодня, 30 июня, в Минске (Беларусь) завершились II Европейские игры, где сборная России выиграла 109 (44 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые) медалей.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил под Станицей Луганской

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, говорится в отчете миссии.
Обновлено в 13:05
Здоровье

Врачи рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

Главный внештатный специалист Минздрава России, терапевт и профессор Оксана Драпкина рассказала, что правильное питание, вопреки распространенному мнению, вовсе не дорогое удовольствие, однако существуют продукты, на которых экономить нельзя.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика

В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Неизвестные обстреляли кортеж ливанского министра

Обновлено в 12:59
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