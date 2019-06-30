Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводковГазета.Ru 12:05

Власти региона заверили, что мониторинг цен на продовольственные продукты и питьевую воду продолжится. Ранее сообщалось, что в Иркутской области отмечены факты повышения цен на воду и продукты в пострадавших от наводнения районах.

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

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