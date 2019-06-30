Экономика

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводковГазета.Ru 12:05

Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС. Отмечается, что было проверено более 30 торговых объектов в Тулунском и Нижнеудинском районах.
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Специалисты не выявили завышение цен в пострадавших от наводнения районах Приангарья

ИрСити10:57

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

Газета.Ru12:05

В зоне наводнения под Иркутском не нашли фактов завышения цен на продукты

News.ru11:28

Факты завышения цен на продукты и воду в зоне наводнения в Иркутской области не выявлены - власти

Интерфакс - Россия11:08

Сообщения о завышении цен в подтопленной Иркутской области не подтвердились

Взгляд.ру12:27
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