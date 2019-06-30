Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводковГазета.Ru 12:05

Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС. Отмечается, что было проверено более 30 торговых объектов в Тулунском и Нижнеудинском районах.

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Политика Пушков посоветовал Киеву сменить главу МИДа Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возвращении России в ПАСЕ и посоветовал украинским властям сменить министра иностранных дел.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Общество Пострадавшим в Иркутской области начали выплачивать компенсации Компенсации начали выплачивать пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Политика Трамп на саммите G20 подшутил над задумавшимся саудовским принцем Небольшую шутку сыграл с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом президент США Дональд Трамп 29 июня во время встречи «большой двадцатки» в Осаке.

Политика В Раде снова подумают об отставке главы МИД Украины Климкина Комитет Верховной рады по иностранным делам в очередной раз рассмотрит вопрос об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина.

Спорт Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.

Армия и оружие Индийская армия срочно приобретет у России противотанковые ракеты Индия подписала соглашение с Россией о срочной поставке в страну противотанковых ракет для ударных вертолетов Ми-35.

Политика Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.

Политика MI5 начала расследовать российское вмешательство в политику Великобритании Служба безопасности Великобритании MI5 начала расследовать российскую кампанию по вмешательству в политику страны.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Авто В Россию запретят ввозить праворульные автомобили С 1 июля в России вступает в силу закон, запрещающий ввоз на территорию страны праворульные автомобилей, число посадочных мест в которых свыше восьми.

Общество Правительство запретило россиянам содержать опасных животных Список запрещенных к содержанию животных и допущенные исключения из установленных ограничений утвердило правительство РФ.

Происшествия Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.

Происшествия Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Происшествия В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.

Шоу-бизнес Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч 29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.

Политика В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.

Происшествия Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.