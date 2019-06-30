Происшествия

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводковГазета.Ru 12:05

Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС. Отмечается, что было проверено более 30 торговых объектов в Тулунском и Нижнеудинском районах.
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Власти Иркутской области не выявили завышения цен на хлеб при наводнении

Life.ru17:01

Сообщения о завышении цен в подтопленной Иркутской области не подтвердились

Взгляд.ру12:27

Специалисты не выявили завышение цен в пострадавших от наводнения районах Приангарья

ИрСити10:57

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

Газета.Ru12:05

В зоне наводнения под Иркутском не нашли фактов завышения цен на продукты

News.ru11:28

Факты завышения цен на продукты и воду в зоне наводнения в Иркутской области не выявлены - власти

Интерфакс - Россия11:08

Власти не выявили завышения цен на хлеб в зонах наводнения в Иркутской области

ТАСС14:57
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Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено в 16:52
Политика

В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei

Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
Политика

Глава МИД Британии ожидает ясности по «Брекситу» в начале октября

«Если в начале октября станет понятно, что перспектив провести сделку через парламент нет, тогда к концу октября я покину пост»,— заявил он в интервью в телепрограмме Би-би-си.
Обновлено в 11:25
Политика

Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ

Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

В Одессу прибыли военные самолеты НАТО

Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
Обновлено в 14:40
Политика

В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Общество

Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове

Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.
Обновлено в 06:44
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Неадекватный россиянин под дождем сушил одежду на Вечном огне

В Сети появилось видео, на котором мужчина под дождем сушит одежду на Вечном огне в подмосковном Раменском, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:04
Общество

Острые ощущения и ссоры: любовный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

Семейным Стрельцам не стоит путать ровное тепло домашнего очага со скукой и особенно — высказываться по этому поводу, а то из очага в вас полетят головешки.
Обновлено в 05:00
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена

Обновлено в 13:56
Происшествия

Роспотребнадзор в Москве задержал высадку рейса из Грузии

Прибывшим в Москву из Грузии пассажирам полчаса не давали выйти из самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» после приземления «в целях предотвращения ввоза и распространения на территорию РФ инфекционных заболеваний», говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:44
Баскетбол

Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой

Обновлено в 15:29
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Финансы

Почему ограничение роста кредитов населению не ускорит рост инвестиций

В I квартале без роста потребительского кредита не росла бы и экономика, предупредил ЦБ в опубликованном в пятницу докладе: он оказывает «существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП».
Обновлено в 16:47
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Футбол

Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо

Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Кино

Дэниел Крейг вернулся на съемки бондианы после травмы

Британский актер Дэниел Крейг полностью восстановился после травмы и вернулся к съемкам фильма о Джеймсе Бонде, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:51
Политика

В Гагаузской автономии Молдавии начались выборы нового главы

Обновлено в 00:04
Авто

Последний Chevrolet Corvette продали на аукционе за 171 млн рублей

Последний переднемоторный американский спорткар был продан за 2,7 миллиона долларов, что в переводе на российскую валюту по актуальному курсу составляет 170 842 500 рублей.
Обновлено в 03:07
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Армия Хафтара получила приказ атаковать суда Турции у берегов Ливии

Аль-Мисмари рассказал о приказе атаковать турецкие корабли в ливийских территориальных водах, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов, отмечает ТАСС.
Обновлено 28 июня в 19:31
Экономика

«Звезда» построит суда из металлолома

«Металлургическое производство должно быть построено на Дальнем Востоке для обеспечения стратегической безопасности верфи, поэтому «Роснефтегаз» и не отказался от идеи строить свой металлургический завод», – отмечает еще один собеседник, близкий к компании.
Обновлено в 16:51
Автоспорт

Даниил Квят: «Сегодня „Торо Россо“ не хватало скорости»

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят призвал команду разобраться с тем, почему в последних гонках темпа машины не хватает, чтобы бороться за очки.
Обновлено в 12:21
Авто

Смазка для ступичных подшипников

Смазка передних подшипников защищает детали ступичного механизма от излишнего трения, помогая колесу легче вращаться, снижает нагрузку на ходовую часть.
Обновлено в 13:05
Политика

«Северный поток-2» решили пустить в обход Дании

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.
Обновлено 28 июня в 13:56
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поблагодарила поклонников, показав фигуру в бикини

Обновлено в 13:38
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