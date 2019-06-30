Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводковГазета.Ru 12:05

Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС. Отмечается, что было проверено более 30 торговых объектов в Тулунском и Нижнеудинском районах.

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

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