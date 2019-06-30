Общество

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводковГазета.Ru 12:05

Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС. Отмечается, что было проверено более 30 торговых объектов в Тулунском и Нижнеудинском районах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В подтопленных районах Прибайкалья не выявили завышения цен на продукты

ИА Альтаир22:27

Специалисты не выявили завышение цен в пострадавших от наводнения районах Приангарья

ИрСити10:57

Власти не выявили завышения цен на хлеб в зонах наводнения в Иркутской области

ТАСС14:57

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

Газета.Ru12:05

В зоне наводнения под Иркутском не нашли фактов завышения цен на продукты

News.ru11:28

Факты завышения цен на продукты и воду в зоне наводнения в Иркутской области не выявлены - власти

Интерфакс - Россия11:08

Сообщения о завышении цен в подтопленной Иркутской области не подтвердились

Взгляд.ру12:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:39, Ашберн
Наука

Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха

Обновлено 28 июня в 11:24
Шоу-бизнес

Русский танцор и британская актриса поженились в Лос-Анджелесе

В минувшую пятницу в Лос-Аджелесе поженилась одна из известных в Великобритании пар: танцор Павел Ковалев и актриса, звезда «Обратного отсчета» Рэйчел Райли.
Обновлено в 22:23
Общество

Крупнейший в мире аэропорт построили в Пекине

Руководитель проекта строительства Ли Цзяньхуа ранее рассказал РИА Новости, что Дасин станет крупнейшим в Китае транспортным хабом.
Обновлено в 01:26
Общество

Жители села Шебунино получат новую новогоднюю елку

Глава района призвал жителей села уже сейчас подумать над проектами и предложил шебунинцам для рассмотрения в качестве идей строительство бани и нового водозабора.
Обновлено в 20:24
Экономика

В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам

С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
Обновлено 28 июня в 03:54
Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Происшествия

Два кроссовера полностью выгорели ночью в центре Кемерова

В ночь с 30 июня на 1 июля в Кемерове произошел пожар, в результате которого полностью сгорели две иномарки.
Обновлено в 21:40
Экономика

Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного»

ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.
Обновлено в 22:05
Общество

Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров

Уровень воды в затопившей город Тулун реке Ия снизился до 1091 сантиметра.
Обновлено в 22:03
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Российские истребители поднимались на перехват 11 раз за неделю

Истребители дежурных сил ПВО России поднимались в воздух 11 раз. В результате ни одного факта нарушения границы допущено не было.
Обновлено в 20:09
ЖКХ

В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ

В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц.
Обновлено в 17:03
Общество

Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий

Для сравнения вице-премьер привёл Амурскую область, где работники похожего предприятия заработали около миллиона рублей на банных вениках.
Обновлено в 18:15
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

Ливийская национальная армия объявила об аресте двух граждан Турции

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в воскресенье об аресте двух турецких граждан.
Обновлено в 15:49
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Происшествия

В США десять человек погибли в результате крушения самолета

Обновлено в 19:16
Общество

Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости

ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено в 08:42
Футбол

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Бонуччи

Место Бонуччи в основном составе «Ювентуса» может оказаться под угрозой, если клубу удастся заполучить защитника «Аякса» Матийса де Лигта.
Обновлено в 12:39
Общество

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.
Обновлено в 21:35
Экономика

Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям

В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
Обновлено в 19:56
Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
Общество

Основным досугом россияне назвали телевизор

Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
Происшествия

В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления

Паводковые воды в Иркутской области подтопили 3 тысячи 735 домов, в которых проживают более 9 тысяч человек, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 02:03
Гаджеты

Япония ограничит экспорт сырья для полупроводников в Южную Корею — СМИ

Правительство Японии планирует ограничить поставки в Южную Корею химических материалов, использующихся в полупроводниковой промышленности.
Обновлено в 08:45
Транспорт

«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

По данным газеты, Минтранс 28 июня направил разработанный документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга.
Обновлено в 22:09
Политика

Китай опять зовут к столу

США возвращаются к торговым переговорам и смягчают санкции к Huawei США и Китай возобновят торговые переговоры, при этом введение пошлин на остающийся объем китайского импорта в размере около $325 млрд будет отложено, сообщил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "двадцатки" в Осаке.
Обновлено в 18:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нижнеудинск
Город в России
Город в Иркутской области, административный центр Нижнеудинского района. Образует Нижнеудинское муниципальное образование.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нижнеудинский район
Муниципальное образование
Административно-территориальное образование и муниципальное образование в Иркутской области России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное