Общество

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводковГазета.Ru вчера в 12:05

Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС. Отмечается, что было проверено более 30 торговых объектов в Тулунском и Нижнеудинском районах.
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Более 115 тысяч тонн питьевой воды доставили в Тулун Иркутской области за выходные

ТАСС01:41

Факты завышения цен на продукты и воду в зоне наводнения в Иркутской области не выявлены - власти

Интерфакс - Россиявчера в 11:08

Сообщения о завышении цен в подтопленной Иркутской области не подтвердились

Взгляд.рувчера в 12:27

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

Газета.Ruвчера в 12:05

В зоне наводнения под Иркутском не нашли фактов завышения цен на продукты

News.ruвчера в 11:28

В подтопленных районах Прибайкалья не выявили завышения цен на продукты

ИА Альтаирвчера в 22:27

Специалисты не выявили завышение цен в пострадавших от наводнения районах Приангарья

ИрСитивчера в 10:57
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
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Apple может лишиться OLED-дисплеев

Взаимоотношения двух стран Японии и Южной Кореи создают угрозу для компании Apple.
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Общество

Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в России

Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года.
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«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
ЖКХ

С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
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Политика

Премьер-министр Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

При взрыве в Кабуле пострадали более 20 человек

Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает агентство Пажвак в Twitter.
Обновлено в 01:28
Единоборства

Путин стоял под гимн Украины в Минске

Обновлено в 01:39
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Число пострадавших во время драки в Казахстане превысило 40 человек

Обновлено в 00:56
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

Медведев напомнил, что на Сахалине и в Новгородской области "Единая Россия" не допустила претендентов к предварительному голосованию, "потому что они своими действиями дискредитировали партию".
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено вчера в 11:45
Транспорт

В Петербурге после капремонта открыли станцию метро «Академическая»

После капитального ремонт в Санкт-Петербурге открылась станция метро «Академическая» на первой (красной) линии городской подземки.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Экономика

Выросли тарифные ставки системы «Платон»

По сообщениям ТАСС, в феврале 2020 года действующим законодательством предписано повышение тарифной ставки для системы «Платон» до 2,2 рублей за километр, а с 1 февраля 2021 года, она увеличится до 2,35 рублей за километр.
Обновлено в 00:47
Общество

Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено 29 июня в 07:58
Путешествия

Названы зарубежные города с самыми дешевыми отелями в июле

В середине лета дешевле всего можно забронировать отели на Бали, в Таиланде, Турции, Болгарии и Белоруссии, сообщает Ostrovok.ru Аналитики сервиса онлайн-бронирования выяснили, где российские туристы могут недорого забронировать гостиницу на июль.
Обновлено в 02:14
Общество

Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов

Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Закон об упрощении процедуры госзакупок вступил в силу

России вступил в силу закон об усовершенствовании системы госзакупок.
Обновлено в 02:14
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Происшествия

В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами

Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 14:21
Общество

Более 50% жителей России проводят свой досуг у телевизора — опрос

Более 50% жителей России предпочитают проводить свободное время у телевизора. Таковы данные опроса, проведённого «Левада-центром».
Обновлено в 01:45
Экономика

Ювелирные компании раскроют налоговую тайну

Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.
Обновлено в 01:31
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол

Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон

«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 20:25
Общество

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено вчера в 20:17
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