Общество
Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводковГазета.Ru вчера в 12:05
Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС. Отмечается, что было проверено более 30 торговых объектов в Тулунском и Нижнеудинском районах.
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Факты завышения цен на продукты и воду в зоне наводнения в Иркутской области не выявлены - власти
Интерфакс - Россиявчера в 11:08
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