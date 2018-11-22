Политика
В Омске состоится заседание регионального политсовета «Единой России», на котором будет рассматриваться скандальное заявление депутата Омского горсовета Алексея Провозина. На вчерашнем заседании он резко высказался по поводу поддержки многодетных семей.
РИА ОмскИнформ09:34
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Секретарь Генсовета «Единой России» ТУРЧАК требует разобраться с омским депутатом ПРОВОЗИНЫМ
Коммерческие Вести06:16
Омский депутат Алексей Провозин: «Я лично не хочу платить за многодетные семьи»
Город55.рувчера в 20:23
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