Матвейчев сомневается, что штраф или арест исправят Соболь, Яшина или Жданова, и надеется, что Госдума ужесточить наказание за провокации на митингах уже осенью.

с чего всё началось

Московская полиция задержала организаторов несогласованной акции оппозиционеров мундепа Илью Яшина и юриста так называемого ФБК Любовь Соболь. Оппозиционные кандидаты в Московскую городскую думу вывели 14 июля своих сторонников на несанкционированный митинг в Москве.

Провокаторы Соболь и Яшин задержаны на незаконном митинге в Москве

Политика Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.

Происшествия В Подмосковье задержали криминального авторитета В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Политика Россия и Украина договорились обменяться списками задержанных граждан По итогам встречи, которая состоялась 15 июля в Киеве, омбудсмены также выразили готовность предоставить возможность независимым врачам обследовать украинских граждан, в частности, моряков, которые были задержаны в в 2018 году за нарушение границы РФ в Керченском проливе.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Экономика Аналитики оценили среднюю стоимость частных домов в России В среднем по России за первые шесть месяцев этого года стоимость домовладений выросла на 1,2% и достигла 4,8 млн руб. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса объявлений "Мир квартир", в котором проанализированы цены на частные дома (без учета элитных) в 82 регионах.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.

Общество Еще один выходной может появиться у россиян Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.

Экономика Налоговая арестовала счета «Синергии» ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".

Политика Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.

Музыка В Петербурге прервал концерт Крис Норман На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.

Происшествия Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.

Политика В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Кино Новым агентом 007 стала темнокожая актриса В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.

Шоу-бизнес Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.

Происшествия Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Авто В России взлетели цены на машины Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.