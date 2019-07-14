Политика
Провокаторы Соболь и Яшин задержаны на незаконном митинге в МосквеСлово и Дело вчера в 14:04
Московская полиция задержала организаторов несогласованной акции оппозиционеров мундепа Илью Яшина и юриста так называемого ФБК Любовь Соболь. Оппозиционные кандидаты в Московскую городскую думу вывели 14 июля своих сторонников на несанкционированный митинг в Москве.
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с чего всё началось
Матвейчев сомневается, что штраф или арест исправят Соболь, Яшина или Жданова, и надеется, что Госдума ужесточить наказание за провокации на митингах уже осенью.Политика Сегодня00:54
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Политика
Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий
Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Наука
Ученые открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере
Обновлено в 07:01
Политика
Россия и Украина договорились обменяться списками задержанных граждан
По итогам встречи, которая состоялась 15 июля в Киеве, омбудсмены также выразили готовность предоставить возможность независимым врачам обследовать украинских граждан, в частности, моряков, которые были задержаны в в 2018 году за нарушение границы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 06:54
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Общество
В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом
Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Экономика
Аналитики оценили среднюю стоимость частных домов в России
В среднем по России за первые шесть месяцев этого года стоимость домовладений выросла на 1,2% и достигла 4,8 млн руб. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса объявлений "Мир квартир", в котором проанализированы цены на частные дома (без учета элитных) в 82 регионах.
Обновлено в 04:36
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
Налоговая арестовала счета «Синергии»
ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Музыка
В Петербурге прервал концерт Крис Норман
На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом
Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.
Обновлено в 04:36
Политика
В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным
Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
Григорян попытается обыграть «Зенит», чтобы больше не быть «петухом»
Всё просто – Александр Витальевич хочет наконец-то освободиться от позорного прозвища «петух».
Обновлено вчера в 08:33
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В центре Москвы загорелось двухэтажное здание
Обновлено в 07:00
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Технологии
Нейросеть обучили различать собак по отпечатку носа
Обновлено вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ
Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома
Обновлено в 06:11
Происшествия
Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:48
Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Ликвидирован очаг менингококковой инфекции в Новосибирске
Для обсуждения вопросов, связанных с инфекцией, была созвана пресс-конференция, где сообщили всего о 12 пациентах, находившихся под наблюдением.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
Обновлено в 05:27