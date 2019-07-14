Политика

Провокаторы Соболь и Яшин задержаны на незаконном митинге в МосквеСлово и Дело вчера в 14:04

Московская полиция задержала организаторов несогласованной акции оппозиционеров мундепа Илью Яшина и юриста так называемого ФБК Любовь Соболь. Оппозиционные кандидаты в Московскую городскую думу вывели 14 июля своих сторонников на несанкционированный митинг в Москве.
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с чего всё началось

Политолог сомневается, что десять суток исправят Соболь, Жданова или Яшина

Матвейчев сомневается, что штраф или арест исправят Соболь, Яшина или Жданова, и надеется, что Госдума ужесточить наказание за провокации на митингах уже осенью.
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Мягкое наказание за провокации на митингах не исправит Соболь, Жданова и Яшина - политолог

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Макаренко: В «демократической» Европе провокатор Соболь давно была бы в тюремной больнице

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Соболь, Галямина, Яшин и Жданов задержаны у здания Мосгоризбиркома

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В Совфеде требуют жестко наказать организаторов незаконной акции в Москве

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Десять суток не исправят Соболь, Яшина и Жданова, уверен политолог Матвейчев

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Елисеева: Соболь и Яшин спровоцировали задержания на незаконной акции в Москве

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Матвейчев: Провокаторов Соболь и Яшина нужно держать под арестом месяцами

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Политика

Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий

Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитета

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
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Ученые открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере

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Россия и Украина договорились обменяться списками задержанных граждан

По итогам встречи, которая состоялась 15 июля в Киеве, омбудсмены также выразили готовность предоставить возможность независимым врачам обследовать украинских граждан, в частности, моряков, которые были задержаны в в 2018 году за нарушение границы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 06:54
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Общество

В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом

Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Экономика

Аналитики оценили среднюю стоимость частных домов в России

В среднем по России за первые шесть месяцев этого года стоимость домовладений выросла на 1,2% и достигла 4,8 млн руб. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса объявлений "Мир квартир", в котором проанализированы цены на частные дома (без учета элитных) в 82 регионах.
Обновлено в 04:36
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Политика

Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
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На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом

Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.
Обновлено в 04:36
Политика

В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным

Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50
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Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления

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Григорян попытается обыграть «Зенит», чтобы больше не быть «петухом»

Всё просто – Александр Витальевич хочет наконец-то освободиться от позорного прозвища «петух».
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Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
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В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

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Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
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Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
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Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

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Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
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Для обсуждения вопросов, связанных с инфекцией, была созвана пресс-конференция, где сообщили всего о 12 пациентах, находившихся под наблюдением.
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Илья Яшин
Российский политик
Российский политик и представитель местного самоуправления. Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский с 7 октября 2017 года.
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Любовь Эдуардовна Соболь
Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель, юрист «Фонда борьбы с коррупцией», в том числе в рамках проекта «РосПил», член партии «Россия будущего», член Координационного совета российской оппозиции.
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