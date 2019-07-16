Политика
Провокации команды Навального связали с русофобскими протестами в Грузии и на УкраинеiReactor 11:40
Политолог Юрий Кот в беседе с корреспондентом iReactor выразил уверенность, что все провокации, которые устраивают соратники одиозного блогера Алексея Навального, имеют зарубежное происхождение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Политика
Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 16:25
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новом поколении Lada Granta с вариатором
Российский автогигант прокомментировал информацию о том, что следующее поколение Lada Granta получит вариатор.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 10:42
Общество
Сбой произошел в единой базе российских загсов
Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:41
Здоровье
Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач
О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено в 13:42
Политика
Главой Минобороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено в 16:10
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Авто
Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.
Обновлено в 02:49
Политика
В США задержали экс-президента Перу
"Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении перуанского ведомства.
Обновлено в 14:54
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей
Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.
Обновлено в 16:45
Экономика
Российские миллионеры обогащались в пять раз быстрее в 2018 году
Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.
Обновлено в 15:40
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства
По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа
Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Политика
Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер
Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Приняв поправку в проект оборонного бюджета на 2020 год о запрете на сделки с российским госдолгом, члены палаты представителей Конгресса США решили таким образом «наказать Россию за действия на предыдущих выборах».
Обновлено вчера в 10:45
Экономика
Минфин подтвердил заморозку накопительной части пенсии
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что мораторий на формирование накопительной части пенсии будет продлен на 2022 год.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено в 12:12
Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Обновлено в 14:07
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Футбол
«РБ Лейпциг» заплатит 25 млн евро за хавбека «Эвертона»
21-летний англичанин переходит в "РБ Лейпциг". Как информирует Sky Sports, стороны согласовали трансфер игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено в 15:14
Футбол
Зеедорф уволен с поста наставника сборной Камеруна
Голландский специалист Кларенс Зеедорф отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.
Обновлено в 14:12
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Ювентус» сообщил о прибытии де Лигта в Турин
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт прилетел в Турин, сообщается в официальном «твиттере» «Ювентуса».
Обновлено в 16:33