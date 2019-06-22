Политика

Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписейЦензуры.Нет 04:10

Беглов уже обратился в полицию, чтобы та разобралась, что это – злой умысел, провокация или «какая-то глупость». Напомним, что врио губернатора необходимо собрать более 76 тыс. подписей.
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с чего всё началось
Петербургский штаб одиозного блогера Алексея Навального опубликовал в своем Twitter двухминутную видеозапись
, на которой якобы запечатлено заполнение «подписных листов» за врио губернатора Петербурга Александра Беглова.
Невские Новости12:22

Подробнее о событии

Полиция Петербурга по просьбе Беглова устроит проверку видео с «рисованием» подписных листов

Форпост Северо-Запад09:43

Штаб Навального: Студентов заставляют подписываться за Беглова

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Полиция Петербурга проверит видео о фальсификации подписей

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Полиция Петербурга начала проверку видео сбора подписей за Беглова

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После просьбы Беглова полиция взялась за видео с «нарисованными» за врио подписями. С выводами просят не спешить

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В Петербурге проверят видео о фальсификациях при сборе подписей

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«Это провокация или какая-то глупость»: Беглов — о видео с фальсификацией подписей за него

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