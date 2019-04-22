Экономика
Провинция КНР Цзянсу намерена сотрудничать с Россией в сфере инновацийREGNUM 03:56
Китайская провинция Цзянсу, расположенная на востоке страны, заинтересована в укреплении сотрудничества с Россией в сфере инноваций, заявил заведующий отделом по внешним связям Департамента коммерции провинции Чэнь Сяодун.
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Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за скрытие с места ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за оставление места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
Обновлено в 03:23
Политика
Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием
Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.
Обновлено в 03:12
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Югре мужчина из-за долгов убил друга детства и сжег его тело
Уроженец Амурской области признался в убийстве из-за долгов жителя Сургута, который был его другом детства: по данным правоохранителей, мужчина расчленил и сжег тело, пытаясь скрыть преступление, сообщает местное управление МВД.
Обновлено в 03:12
Политика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Регина Бурд спровоцировала слухи о четвертой беременности
Пользователи Сети подозревают, что 33-летняя Регина Бурд в скором времени станет мамой в четвертый раз.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину
Обновлено в 02:21
Музыка
Канье Уэст провел пасхальную службу
На музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии рэпер Канье Уэст провел пасхальную службу, а также представил новую песню Water.
Обновлено в 03:40
Политика
В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Общество
Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов поженились в Казани
Помощник Президента РТ Наталия Фишман и режиссер Тимур Бекмамбетов поженились в казанском отделе ЗАГС.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Двухмесячный ребенок умер на борту самолета
Двухмесячный ребенок скончался на борту лайнера авиакомпании AirAsia. Причина смерти ребенка пока неизвестна.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Объявлена цена флагманского Meizu 16s
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину
Напомним, что 3 апреля аналогичное "надгробие" появилось и в Петербурге - перед Исаакиевским собором.
Обновлено в 03:23
Экономика
Huawei за год удалось нарастить выручку на 39%
Маржа чистой прибыли (отношение чистой прибыли к чистому объему продаж) составила около 8%, что тоже выше, чем в первом квартале период прошлого года, но незначительно.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей
Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
Обновлено в 03:37
Политика
Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Из детсада в Тюмени эвакуировали 318 человек
Из здания дошкольного учреждения эвакуировали 318 человек - и дети и персонал в порядке, никто не пострадал.
Обновлено в 02:07