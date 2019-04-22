Экономика

Провинция КНР Цзянсу намерена сотрудничать с Россией в сфере инновацийREGNUM 03:56

Китайская провинция Цзянсу, расположенная на востоке страны, заинтересована в укреплении сотрудничества с Россией в сфере инноваций, заявил заведующий отделом по внешним связям Департамента коммерции провинции Чэнь Сяодун.
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Провинция КНР заявила о желании работать с РФ в сфере инноваций

News.ru03:44

Провинция Китая выразила желание сотрудничать с Россией

NewInform01:55

Провинция КНР Цзянсу намерена сотрудничать с Россией в сфере инноваций

REGNUM03:56

Китайская провинция Цзянсу хочет сотрудничать с Россией в сфере инноваций

РИА Новости01:24

Провинция Цзянсу рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией в сфере инноваций

ТАСС01:19

Провинция КНР хочет сотрудничать с РФ в сфере инноваций

Политика Сегодня01:50

Провинция Цзянсу в Китае хочет сотрудничать с Россией в сфере инноваций

Народные новости01:46
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Происшествия

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за скрытие с места ДТП

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за оставление места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Политика

Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
Обновлено в 03:23
Политика

Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием

Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.
Обновлено в 03:12
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Югре мужчина из-за долгов убил друга детства и сжег его тело

Уроженец Амурской области признался в убийстве из-за долгов жителя Сургута, который был его другом детства: по данным правоохранителей, мужчина расчленил и сжег тело, пытаясь скрыть преступление, сообщает местное управление МВД.
Обновлено в 03:12
Политика

WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти

Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Регина Бурд спровоцировала слухи о четвертой беременности

Пользователи Сети подозревают, что 33-летняя Регина Бурд в скором времени станет мамой в четвертый раз.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Политика

Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

Обновлено в 02:21
Музыка

Канье Уэст провел пасхальную службу

На музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии рэпер Канье Уэст провел пасхальную службу, а также представил новую песню Water.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
Политика

В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении

Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Общество

Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов поженились в Казани

Помощник Президента РТ Наталия Фишман и режиссер Тимур Бекмамбетов поженились в казанском отделе ЗАГС.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Двухмесячный ребенок умер на борту самолета

Двухмесячный ребенок скончался на борту лайнера авиакомпании AirAsia. Причина смерти ребенка пока неизвестна.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Михаил Козаков был женат 5 раз, а ушел из жизни в одиночестве

Обновлено в 01:47
Гаджеты

Объявлена цена флагманского Meizu 16s

Обновлено в 03:47
Происшествия

В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину

Напомним, что 3 апреля аналогичное "надгробие" появилось и в Петербурге - перед Исаакиевским собором.
Обновлено в 03:23
Экономика

Huawei за год удалось нарастить выручку на 39%

Маржа чистой прибыли (отношение чистой прибыли к чистому объему продаж) составила около 8%, что тоже выше, чем в первом квартале период прошлого года, но незначительно.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей

Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
Обновлено в 03:37
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено вчера в 19:37
Политика

Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике

Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Из детсада в Тюмени эвакуировали 318 человек

Из здания дошкольного учреждения эвакуировали 318 человек - и дети и персонал в порядке, никто не пострадал.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Гаджеты

Samsung Electronics отложил старт продаж Galaxy Fold в Китае на май

Обновлено в 01:07
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Цзянсу
Провинция в Китае
Восточная провинция Китайской Народной Республики, расположенная на побережье Жёлтого моря; её территория охватывает также нижнее течение Янцзы. Цзянсу является одной из важнейших провинций Китая, занимая ведущие позиции по экономическому развитию, аграрной и индустриальной продукции, а также уровню жизни населения. Территория провинции Цзянсу издавна входила в состав китайского государства, здесь расположены некоторые из древнейших городов страны. Административный центр провинции, город Нанкин несколько раз на протяжении истории становился столицей Китая.
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