Очистка Глушицы После ЧП с самолетом власти Московской области провели уже две проверки территории вокруг аэропорта. На этот раз в рейде приняли участие и представители Росприроднадзора.

с чего всё началось

Ранее Росприроднадзор сообщил, что в радиусе 2 км от аэропорта Жуковский расположены незаконная свалка и станция перегрузки мусора. 15 августа в районе аэропорта Жуковский после столкновения со стаей чаек совершил аварийную посадку самолёт компании «Уральские авиалинии» А321.

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

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