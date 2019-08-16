Областное Минэкологии совместно с представителями ведомства создало комиссию для проверки информации о возможном скоплении птиц на мусорных объектах рядом с аэропортом Жуковский. Сначала они отправились на самый загрязненный участок местных водоемов, совокупность которых называют озером Глушица.

с чего всё началось

Росприроднадзор совместно с правительством Московской проверят все мусорные объекты, расположенные вблизи аэропорта Жуковский, уже создана совместная комиссия, сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

Все свалки вблизи аэропорта Жуковский проверят после инцидента с А321

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