Происшествия
Все свалки вблизи аэропорта Жуковский проверят после инцидента с А321Вести.Ru 09:47
Росприроднадзор совместно с правительством Московской проверят все мусорные объекты, расположенные вблизи аэропорта Жуковский, уже создана совместная комиссия, сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
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с чего всё началось
Областное Минэкологии совместно с представителями ведомства создало комиссию для проверки информации о возможном скоплении птиц на мусорных объектах рядом с аэропортом Жуковский. Сначала они отправились на самый загрязненный участок местных водоемов, совокупность которых называют озером Глушица.Телеканал 360°09:00
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