Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийствеRT на русском 03:01

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве женщины. Кирюшина заявляла, что подозреваемый в убийстве женщины не признаёт вину. 31 мая стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Происшествия Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.

Политика Путин присвоил имена великих россиян аэропортам Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.

Общество Супруги смогут составлять завещание по новым правилам Сегодня, 1 июня, заработал закон, который позволяет супругам составлять совместное завещание.

Происшествия В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Армия и оружие FT: США готовятся нарастить военное присутствие в Польше Военный контингент Соединенных Штатов на территории Польши может быть увеличен как минимум на 1 тысячу человек.

Политика Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.

Общество В Гамбурге предложили отменить штраф за изъятие продуктов из мусорных контейнеров Сенатор юстиции Гамбурга Тиль Штеффен, который представляет Партию зеленых, намерен таким образом бороться с расточительством продуктов питания, передает Deutsche Welle.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Политика В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Гаджеты Бюджетные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Компания Honor начала продавать смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro. Напомним, данные модели были показаны общественности неделю назад.

Общество Новогодние каникулы сократят россиянам В прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически увеличили новогодние каникулы.

Футбол Президент УЕФА Чеферин сравнил договорные матчи с раковой опухолью Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, как его организация борется с договорными матчами в различных лигах, информирует Lavanguardia.

Политика Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.

Происшествия На Сицилии произошло извержение вулкана Этна На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.

Шоу-бизнес Дмитрий Губерниев рассказал о двадцатилетней дружбе с Алиной Кабаевой Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram рассказал о своей двадцатилетней дружбе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой.

Политика США отложили введение новых санкций против Ирана Администрация президента США Дональда Трампа отложила введение новых, более жестких санкций против Ирана, пишет 31 мая Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Происшествия В убийстве бизнесмена Минеева подозревают банкира Горбунцова Беглый банкир Герман Горбунцов стал контролировать бизнес застреленного предпринимателя Александра Минеева.

Происшествия В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты Рейсовый автобус, следовавший из города Чиангмай на севере Таиланда в административный центр соседней провинции Пхре, сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты, 17 человек получили травмы, 5 из них – тяжелые, сообщает в субботу интернет-версия газеты Nation.

Общество Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.