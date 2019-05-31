Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийствеRT на русском 03:01
Ранее сообщалось, что следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве женщины. Кирюшина заявляла, что подозреваемый в убийстве женщины не признаёт вину. 31 мая стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района.
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с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, по подозрению в совершении убийства любовницы правоохранители задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. По данным следствия, Евгения Исаенкова работала заместителем председателя Общественной палаты Раменского района.РЕН ТВвчера в 13:16
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Личные неприязненные отношения: глава Раменского района задушил колготками свою любовницу
Комсомольская правда04:10
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