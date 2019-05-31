Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийствеRT на русском 03:01

Ранее сообщалось, что следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве женщины. Кирюшина заявляла, что подозреваемый в убийстве женщины не признаёт вину. 31 мая стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района.
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с чего всё началось

Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве любовницы

Как стало известно РЕН ТВ, по подозрению в совершении убийства любовницы правоохранители задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. По данным следствия, Евгения Исаенкова работала заместителем председателя Общественной палаты Раменского района.
РЕН ТВвчера в 13:16

Подробнее о событии

Экс-глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

РИА Новости19:17

Экс-глава Раменского района Подмосковья арестован по делу об убийстве

Интерфакс12:59

Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби

РБК16:41

Защита обжалует арест экс-главы Раменского района Подмосковья

Говорит Москва15:23

Защита обжалует арест экс-главы Раменского района Подмосковья, обвиняемого в убийстве

ТАСС14:14

Суд арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова

Комсомольская правда13:05

Фото замглавы Общественной палаты Раменского района, найденной задушенной в своей машине

РЕН ТВвчера в 13:35
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Хоккей

Крэйг Беруби: Отдельно попросил игроков держать эмоции под контролем

Главный тренер Сент-Луиса Крэйг Беруби рассказал о том, как команда настраивается на первый домашний матч в финальной серии Кубка Стэнли с Бостоном.
Обновлено в 07:04
Общество

Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Наука

Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей

Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Сбой в выдаче багажа произошел в Шереметьево

В международном аэропорту Шереметьево в Москве произошел сбой в выдаче багажа, передает ТАСС.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 22

Число пострадавших после взрывов на заводе НИИ «Кристалл» в Дзержинске, по предварительным данным, увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Общество

Лимит трат российских пенсионеров в день составляет 200 рублей

За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие

Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии

С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Футбол

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов

Обновлено в 16:57
Происшествия

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки

Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Политика

Трамп прокомментировал массовый расстрел в Вирджинии

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 12:03
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Культура

Автор «Сталингулага» записал ролик про протесты в Екатеринбурге

Обновлено в 04:45
Футбол

Месси прервал серию Роналду, став лучшим бомбардиром ЛЧ в этом сезоне

После финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (2:0), нападающий "Барселоны" Лионель Месси официально стал лучшим бомбардиром ЛЧ этого сезона.
Обновлено в 19:06
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Политика

Премьер-министр Малайзии сделал громкое заявление по катастрофе MH17

Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук» Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
Обновлено вчера в 03:35
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье

Пациентов ДРКБ поздравили с праздником спустившиеся с крыши супергерои

Тяжелобольных пациентов ДРКБ поздравили с Днем защиты детей спустившиеся с крыши супергерои, сообщает пресс-служба больницы.
Обновлено в 10:34
Общество

Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:43
Теннис

Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»

Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (23).
Обновлено в 14:31
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Здоровье

Неправильная сторона проведения операции является причиной неудачи – учёные

Проанализировав тысячи случаев летального исхода во время проведения операции, учёные заявили, что неправильная сторона тела пациента является причиной неудачи.
Обновлено в 13:47
Главное