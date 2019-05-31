Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийствеRT на русском 03:01
Ранее сообщалось, что следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве женщины. Кирюшина заявляла, что подозреваемый в убийстве женщины не признаёт вину. 31 мая стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района.
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с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, по подозрению в совершении убийства любовницы правоохранители задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. По данным следствия, Евгения Исаенкова работала заместителем председателя Общественной палаты Раменского района.РЕН ТВвчера в 13:16
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Хоккей
Крэйг Беруби: Отдельно попросил игроков держать эмоции под контролем
Главный тренер Сент-Луиса Крэйг Беруби рассказал о том, как команда настраивается на первый домашний матч в финальной серии Кубка Стэнли с Бостоном.
Обновлено в 07:04
Общество
Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Наука
Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей
Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Сбой в выдаче багажа произошел в Шереметьево
В международном аэропорту Шереметьево в Москве произошел сбой в выдаче багажа, передает ТАСС.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 22
Число пострадавших после взрывов на заводе НИИ «Кристалл» в Дзержинске, по предварительным данным, увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Общество
Лимит трат российских пенсионеров в день составляет 200 рублей
За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии
С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Футбол
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
Обновлено в 16:57
Происшествия
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки
Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Политика
Трамп прокомментировал массовый расстрел в Вирджинии
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 12:03
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Футбол
Месси прервал серию Роналду, став лучшим бомбардиром ЛЧ в этом сезоне
После финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (2:0), нападающий "Барселоны" Лионель Месси официально стал лучшим бомбардиром ЛЧ этого сезона.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Политика
Премьер-министр Малайзии сделал громкое заявление по катастрофе MH17
Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук» Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
Обновлено вчера в 03:35
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
Пациентов ДРКБ поздравили с праздником спустившиеся с крыши супергерои
Тяжелобольных пациентов ДРКБ поздравили с Днем защиты детей спустившиеся с крыши супергерои, сообщает пресс-служба больницы.
Обновлено в 10:34
Общество
Москвичей предупредили об опасной погоде
"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:43
Теннис
Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»
Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (23).
Обновлено в 14:31
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Здоровье
Неправильная сторона проведения операции является причиной неудачи – учёные
Проанализировав тысячи случаев летального исхода во время проведения операции, учёные заявили, что неправильная сторона тела пациента является причиной неудачи.
Обновлено в 13:47