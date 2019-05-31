Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийствеRT на русском 03:01

Как стало известно РЕН ТВ, по подозрению в совершении убийства любовницы правоохранители задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. По данным следствия, Евгения Исаенкова работала заместителем председателя Общественной палаты Раменского района.

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Ранее сообщалось, что следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве женщины. Кирюшина заявляла, что подозреваемый в убийстве женщины не признаёт вину. 31 мая стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района.

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